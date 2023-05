Verstappen domina pista escorregadia e vence o GP de Mônaco em meio a batidas nas barreiras

Max Verstappen conquistou mais uma vitória na temporada de 2023 da Fórmula 1 neste domingo (26). Mesmo liderando todas as voltas, o piloto da Red Bull descreveu o GP de Mônaco como uma corrida desafiadora. As condições escorregadias da pista devido à chuva fizeram com que o líder do campeonato colidisse com os muros de proteção, mas ele destacou que isso ajudou a evitar que o carro escorregasse ainda mais. Com essa quarta vitória na temporada, Verstappen ampliou sua vantagem na liderança para 39 pontos, totalizando 144 pontos.

VEJA MAIS

Durante a corrida, diversos pilotos perderam o controle de seus carros devido às condições adversas, incluindo o próprio líder.

"Estava tentando controlar com um pouco de drift. Por sorte, o muro de certa forma impediu que o carro deslizasse ainda mais", comentou Verstappen.

Em relação à estratégia adotada, a incerteza quanto à presença de chuva fez Verstappen adiar a parada nos boxes para a troca de pneus, mesmo quando estavam apresentando desgaste. O objetivo era evitar ser ultrapassado por Fernando Alonso, que ocupava a segunda posição. Verstappen explicou: "Inicialmente estávamos com pneus médios e Fernando com pneus duros. Não queríamos demorar muito para trocar os pneus, mas tínhamos que ficar na pista. A chuva estava chegando, não sabíamos realmente o que estava acontecendo, os pneus estavam granulando, demorou algumas voltas para passar por aquela fase de granulação e então o ritmo aumentou um pouco, mas ainda era muito complicado de pilotar".

"Começou a chover volta a volta um pouco mais, então tivemos que fazer a parada para ir para os intermediários, mas estava incrivelmente escorregadio. Quando você está tão longe na liderança, não quer forçar demais, mas também não quer perder muito tempo. Portanto, é muito difícil esse cenário, bati nas barreiras algumas vezes, foi super difícil na pista, mas isso é Mônaco", concluiu Verstappen.