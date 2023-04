‘Está sendo um líder’, diz chefe da Aston Martin sobre Fernando Alonso no time

Na primeira temporada com a Aston Martin, Fernando Alonso parece estar cativando toda a equipe inglesa de Fórmula 1. Após conquistar três pódios nas três primeiras corridas, o piloto espanhol recebeu elogios do chefe do time Mike Krack.

“Ele trouxe muita energia e positividade quando chegou, e está sendo um líder ao dar o exemplo; está aqui sempre muito cedo, trabalha duro e é esse exemplo que todos veem e obtém uma motivação extra. Fernando mostra o campeão que temos”, declarou o chefe da equipe.



Atualmente vice-líder do Mundial, a Aston Martin antes estava estagnada no sétimo lugar de construtores. A colocação se deve justamente por Alonso ter conseguido chegar ao pódio no início do Campeonato, colocando o espanhol em terceiro lugar da tabela de classificação de 2023.

Alonso é o piloto mais velho do Grid e, aos 41 anos, e com mais de vinte anos de carreira, o último campeonato do espanhol foi em 2006, quando ainda competia com a Renault. Agora, o piloto vê o sonho do tricampeonato reacender com a Aston Martin.

“Eu sempre acredito ser possível (conquistar o tricampeonato), por isso continuo correndo. Obviamente o desafio é grande, é necessário superar algumas dificuldades, algumas equipes que estão agora na frente. Mas eu corro e treino todos os dias pensando que o tricampeonato é possível”, declarou Alonso.

O próximo GP da Fórmula 1 vai acontecer no Azerbaijão, no dia 30 de abril, com a corrida classificatória da etapa acontecendo no dia 29 de abril, às 10h30.