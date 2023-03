Lance Stroll é confirmado pela Aston Martin, descartando estreia de Drugovich na F1

O piloto Lance Stroll, que recentemente sofreu acidente com lesão nos pulsos, já está em Bahrein e voltará às pistas no GP neste final de semana. A volta do canadense ao lado de Fernando Alonso foi confirmada pela Aston Martin nesta quinta-feira (02).

Stroll estava afastado dos testes de pré-temporada devido lesão no pulso sofrida em acidente. O piloto reserva da Aston Martin, Felipe Drugovich, teria chances de estrear no circuito caso Lance não tivesse recuperação total.

Na última semana, o atual campeão da Fórmula 2 e piloto reserva, Drugovich, substituiu Stroll nos testes de pré-temporada, também no Bahrein, ao lado de Alonso. Nos testes, Felipe marcou o terceiro melhor tempo da sessão da manhã e ficou em 10° lugar no ranking do segundo período de treinos.

A Aston Martin optou por não dar muitos detalhes sobre o acidente de Stroll e confirmou estar trabalhando na recuperação do piloto para sua volta, confirmando Drugovich como reserva. “Foi um acidente infeliz, mas felizmente os danos não foram significativos e uma pequena cirurgia bem sucedida no meu pulso direito resolveu o problema muito rapidamente”, contou Stroll.

Mesmo confirmado no GP do Bahrein, Lance disse estar frustrado por ter perdido a pré-temporada e que sua equipe achou melhor concentrar na recuperação para o fim de semana e longa temporada que está por vir.

O primeiro final de semana da temporada de Fórmula 1 acontece nesta sexta-feira (03), com treinos livres, a partir das 8:30h. No sábado, o grid será definido às 12h e a corrida no domingo, no mesmo horário.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)