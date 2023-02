Fórmula 1: Aston Martin escolhe brasileiro como substituto para a pré-temporada

O brasileiro Felipe Drugovich, de 22 anos, foi escolhido como substituto do britânico Lance Stroll para a pré-temporada da Fórmula 1 pela Aston Martin, que ocorrerá no Bahrein, entre os dias 23 e 25 de fevereiro. Sendo o único brasileiro na programação, o piloto que foi “emprestado” a McLaren desde o dia 20 retorna a dirigir pela Aston no lugar de Stroll, que foi afastado após se machucar em uma queda de bicicleta durante a preparação.

O anúncio da substituição foi feito pelas redes sociais da equipe inglesa:

[ATUALIZAÇÃO: @felipedrugovich irá participar do teste do bahrein para compartilhar as tarefas de condução com fernando Alonso]

Dividindo funções com Fernando Alonso, o paranaense pilotará durante o período da manhã, enquanto o espanhol assumirá a parte da tarde. Os pilotos que dirigirão na sexta-feira e sábado ainda serão anunciados.

A programação da pré-temporada está marcada para os dias 23, 24 e 25 de fevereiro, sempre das 04h às 13h30, no horário de Brasília. A pré-temporada serve para avaliar o primeiro contato dos veículos com a pista do circuito de Sakhir, verificando se há problemas como falhas de sistemas eletrônicos e peças soltas. Ademais, os testes também decidem quem alavancará mais na frente e quem começa mais atrás.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)