Fórmula 1: Morre Jean-Pierre Jabouille, primeiro a vencer uma corrida com a Renault

O francês Jean-Pierre Jabouille, vencedor de duas corridas na história da Fórmula 1 e primeiro a ganhar com uma Renault, morreu nesta quinta-feira (2), aos 80 anos. A causa da morte não foi divulgada. O ex-piloto correu em 49 GPs da F1, entre 1975 e 1981, tendo estreado em casa pela equipe Tyrell.

Em 1979, Jabouille venceu com o carro da Renault, levando a montadora francesa pela primeira vez ao lugar mais alto do pódio, justamente no GP da França, disputado em Dijon-Prenois.

VEJA MAIS

Jabouille largou da pole position, a primeira de suas três posições de honra conquistadas na F1, à frente do companheiro e compatriota René Arnoux e cruzou a linha de chegada em primeiro com 14 segundos de vantagem.

A segunda e última vitória veio no GP da Áustria do ano seguinte. Conhecido por ser notoriamente azarado, Jean-Pierre foi atrapalhado por uma série de problemas de confiabilidade e não conseguiu mais vitórias na F1.