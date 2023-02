Felipe Drugovich retorna à pista em último dia de testes da F1

Felipe Drugovich voltará ao cockpit da Aston Martin na manhã deste sábado (25), último dia de testes para a Fórmula 1. O retorno será em Bahrein, ao lado de Fernando Alonso, que assume a direção à tarde.

Drugovich, atual campeão da Fórmula 2 e reserva do time, foi convocado para substituir Lance Stroll nos testes após o canadense sofrer um acidente. Na última segunda-feira, a Aston Martin confirmou o incidente e, no dia seguinte, anunciou Drugovich como substituto na pré-temporada.

VEJA MAIS

O time esperava o retorno de Stroll na primeira corrida do ano no Circuito de Sakhir, mas o piloto teve fraturas no pulso e mão. Até o momento, o chefe da Aston Martin, Mike Krack, ainda não confirmou se Lance Stroll estaria na primeira corrida do ano, realizada em Bahrein no próximo final de semana.

“Ele estava treinando, pedalando. Teve um pequeno acidente, se machucou e por precaução decidimos que é melhor esperar um pouco mais e nos aprontar para a semana que vem.”, disse o chefe.

Caso Drugovich seja convocado para substituir Lance no GP do Bahrein, o reserva do Aston Martin será o 33° piloto do Brasil na categoria. Na manhã desta quinta-feira (23), o jovem participou dos testes e mesmo acionando uma bandeira vermelha por pane eletrônica no carro, foi o sétimo mais rápido da manhã e classificado como 14° no final do dia.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)