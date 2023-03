Após rumores de que deixaria Mercedes, Lewis Hamilton recebe ‘não’ antecipado de chefe da Red Bull

Um dos maiores nomes da Fórmula 1, Lewis Hamilton está insatisfeito com a Mercedes, equipe a qual faz parte. Após declarações sobre problemas nos carros que está usando para competir e a falta de voz no time, os rumores de que Hamilton pode deixar a Mercedes aumentaram. Mas parece que procurar uma nova equipe não será tão fácil, e o chefe da Red Bull, Christian Horner, já fechou as portas para o inglês.

Em entrevista ao Sky News, Horner disse não ter lugar para Hamilton na equipe, por já terem pilotos satisfatórios. Max Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, enquanto Sergio Pérez continua com a equipe até o fim de 2024.

“Não consigo ver onde poderíamos acomodá-lo. Acho que o que Lewis conquistou na Fórmula 1 é inigualável, mas estamos muito felizes com os pilotos que temos. Eles estão comprometidos como parceiros não apenas nesta temporada, mas também na próxima”, disse Horner.

O chefe da Red Bull disse ainda acreditar que Hamilton não deve deixar a Mercedes. “Tenho certeza de que eles (Mercedes e Hamilton) resolverão seus problemas e certamente não o descartaremos (na briga pelo título)”, declarou.



Em um podcast, Hamilton falou da insatisfação com a equipe da Mercedes. A principal reclamação do piloto é o fato de não ser ouvido pela equipe. “Acho que é realmente sobre responsabilidade, é sobre assumir e dizer: ‘sim, quer saber, não ouvimos você, não estamos onde precisamos e temos que trabalhar”, disse durante a entrevista.

Os carros em que vem competindo também são alvos de reclamação do grande campeão da equipe. “No ano passado, disse a eles os problemas que tínhamos com o carro. Tipo, eu pilotei tantos carros na minha vida, então sei do que um carro precisa e sei do que um carro não precisa. É uma colaboração em equipe. No final das contas, sou o piloto, não o designer, mas sou a porta de entrada para o desempenho do carro, então estamos apenas trabalhando para confiar continuamente um no outro”, declarou.

Hamilton aproveitou ainda para lembrar que, apesar de não ter sido ouvido muitas vezes, a comunicação com a equipe sempre foi aberta e o sucesso dele é o resultado disso. “Olhe para o sucesso que tivemos ao longo do tempo. Tivemos nossos desentendimentos, mas isso é inevitável nos relacionamentos”, disse.

O próximo desafio de Hamilton com a Mercedes deve ser no GP da Austrália, que acontece no próximo domingo (2), às 2h (horário de Brasília), em Melbourne. O inglês deve se esforçar para superar o resultado do GP da Arábia Saudita, onde ficou na quinta posição.