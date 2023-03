Lewis Hamilton faz post em homenagem a Senna em português; piloto faria 63 anos nesta terça (21)

Lewis Hamilton homenageou Ayrton Senna, que completaria 63 anos nesta terça-feira (21). O piloto britânico, que é um grande admirador do brasileiro, parabenizou o ídolo em português através de uma publicação em sua página no Instagram. "Parabéns, Ayrton, minha inspiração sempre", escreveu Hamilton.

Na postagem, o hexacampeão mundial de Fórmula 1 compartilhou cinco fotos de Senna. Nas imagens, o tricampeão mundial aparece em momentos marcantes de sua carreira, como no pódio, recebendo prêmios e sentado ao lado de seu Renault em uma pista de corrida.

Hamilton tem uma relação especial com Senna e com o Brasil. Em 2021, o piloto venceu o Grande Prêmio do Brasil de F-1 e homenageou o ídolo em Interlagos, São Paulo. Após cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, o britânico deu uma volta inteira no circuito empunhando a bandeira brasileira, assim como Senna costumava fazer.

No final do ano passado, Hamilton recebeu o título de Cidadão Honorário do Brasil do Congresso Nacional. Ele foi a primeira pessoa a receber essa honraria.

Ayrton Senna nasceu em São Paulo em 21 de março de 1960 e faleceu em 1º de maio de 1994, na Itália.