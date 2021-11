Equipe de Hamilton homenageia Senna, após triunfo no GP do Brasil: 'Uma vitória para Ayrton'

O inglês Lewis Hamilton venceu a prova do GP de São Paulo de Fórmula 1 na tarde deste domingo (14). Com capacete com as cores brasileiras e comemoração com a bandeira do Brasil, Lewis saiu de 10° lugar, superou uma punição e conquistou a vitória. Nas redes sociais, a equipe de Hamilton, a Mercedes, homenageou um dos maiores ídolos brasileiros no esporte, o tricampeão da categoria, Ayrton Senna:

"Uma vitória para Ayrton. Um triunfo para todo o Brasil", postou o time no Twitter.

Com a vitória, Lewis Hamilton diminuiu a diferença do líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, para 14 pontos, restando três provas para o fim do campeonato. Além disso, esta foi a 101ª vitória do inglês, heptacampeão mundial, na categoria. Após a corrida, Hamilton ainda comemorou com a bandeira brasileira em mãos, assim como fazia Ayrton Senna em seus triunfos: