GP da Austrália de Fórmula 1 é marcado por acidentes, abandonos e cinco paralisações

Max Verstappen, da equipe Red Bull, conquistou a vitória no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, que ocorreu neste domingo (2) no Circuito de Albert Park, em Melbourne. A corrida contou com a participação dos campeões mundiais Lewis Hamilton, da Mercedes, que ficou em segundo lugar, e Fernando Alonso, da Aston Martin, que completou o pódio em terceiro lugar.

VEJA MAIS

A prova, que durou mais de 2h30, foi marcada por três bandeiras vermelhas. A primeira interrupção ocorreu na décima volta, seguida pela segunda na volta 57 e a terceira após a segunda largada. Sergio Perez, vice-líder do campeonato mundial, fez uma corrida de recuperação e garantiu a quinta posição, após largar em último lugar.

Durante a corrida, Verstappen perdeu duas posições para os carros da Mercedes, mas conseguiu retomar a liderança após uma parada.

Acidentes e abandonos

Na primeira volta, Charles Leclerc, da Ferrari, abandonou a corrida após se envolver em um acidente com Lance Stroll, da Aston Martin

Alexander Albon, da Williams, escapou em uma curva e bateu durante a sétima volta. O piloto deixou o carro atravessado na pista.

A corrida também foi marcada pelo abandono de George Russell, da Mercedes, na volta 18, após o motor do seu carro ter quebrado e pegado fogo.

Kevin Magnussen, da Haas, encostou no muro e perdeu o pneu do carro, quando faltavam cinco voltas para o fim.

Pierre Gasly e Esteban Ocon , da Alpine, Nyck de Vries (AlphaTauri) e Logan Sargeant (Williams) se envolveram em acidentes e também abandonaram a corrida após a terceira largada.

Classificação mundial

A classificação atual do mundial mostra Verstappen liderando com 69 pontos, seguido por Sergio Perez com 54 pontos. Fernando Alonso ocupa a terceira posição com 45 pontos, enquanto Hamilton fica em quarto lugar com 38 pontos. A próxima corrida da Fórmula 1 acontecerá no Circuito Urbano de Baku, no Azerbaijão, em 30 de abril.

Veja como ficou a classificação do GP da Austrália

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Perez (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Nico Hulkenberg (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Carlos Sainz (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) - Não completou Esteban Ocon (Alpine) - Não completou Nyck De Vries (AlphaTauri) - Não completou Logan Sargeant (Williams) - Não completou Kevin Magnussen (Haas) - Não completou George Russell (Mercedes) - Não completou Alex Albon (Williams) - Não completou Charles Leclerc (Ferrari) - Não completou