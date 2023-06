Ryan Reynolds, Rob McElhenney e Michael B. Jordan compram ações da Alpine

Ryan Reynolds, Rob McElhenney e Michael B. Jordan são os novos investidores de parte da equipe da Alpine, fabricante francesa de carros esportivos e de corrida.

O trio de Hollywood já faz parte da Maximum Effort Investments e decidiu se juntar com outras empresas do ramo no investimento de 200 milhões de euros (equivalente a R$ 1 bilhão) para adquirir 24% das ações do time. Concentrado apenas na operação do time na Fórmula 1, o negócio de 900 milhões de euros (mais de R$ 4,6 bilhões) têm Jordan e McElhenney como co-investidores.

A submarca da Renault gerenciada pela montadora na F1 é a quinta colocada no campeonato de construtores da Fórmula 1, sendo representada nas pistas pela dupla francesa Esteban Ocon e Pierre Gasly.

No ramo de negócios esportivos, Reynolds e McElhenney já possuem experiência com a Wrexham AFC, clube de futebol galês que são proprietários. Nas redes sociais, o perfil da Fórmula 1 ainda brincou com o ator, que teve o negócio anunciado nesta terça-feira (26).

Segundo a Alpine, o investimento vai dar um impulso para o plano de 100 corridas da equipe, que começou em 2021, e planeja continuar para disputar o título da F1 em até quatro anos.

“Com sólido histórico na indústria esportiva, eles trarão sua expertise reconhecida para impulsionar nossa estratégia de mídia e marketing, essencial para sustentar nosso desempenho esportivo a longo prazo", disse Laurent Rossi, presidente da Alpine.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)