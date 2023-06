Neymar marca presença em treinos da Fórmula 1, em Barcelona

Sem perder os treinos da Fórmula 1, Neymar esteve presente nesta quinta-feira (1º), em Barcelona, para acompanhar o primeiro dia de atividades do GP da Espanha, realizado neste final de semana. No último domingo (28), o atacante foi alvo de polêmica no GP de Mônaco, por ter faltado à comemoração do PSG pelo título do Campeonato Francês.

No entanto, Neymar não deixou de aproveitar a oportunidade e curtiu os treinos ao lado de alguns pilotos, como o heptacampeão Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, e o francês Charles Leclerc, da Ferrari.

Registrado pelas redes sociais da Fórmula 1, o brasileiro teve um bate-papo com Hamilton por alguns minutos e circulou pelo paddock do Circuito de Barcelona-Catalunya com outros pilotos. Em recuperação de uma lesão no joelho direito, Neymar continua em repouso dos treinos do PSG.

De acordo com o jornal francês 'L'Équipe', o time parisiense teria se incomodado com a ida de Neymar para Mônaco e, além da polêmica recente, o atacante tem chances de estar na próxima janela de transferência do PSG, tendo fim de contrato em 2027.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)