Mick Schumacher faz estreia como piloto de testes da Mercedes em Barcelona

O automobilista alemão Mick Schumacher finalmente teve a data de estreia na Mercedes divulgada. Nesta quarta-feira (31), a Mercedes anunciou a participação de Schumacher em testes com o W14 em Barcelona, palco da próxima etapa da F1 2023.

O ex-Haas de 24 anos dirige o W14 no próximo dia 7 de junho, em um teste de protótipos de pneus para a próxima temporada no circuito de Barcelona de 2024. No entanto, a rodada de teste não será restrita ao alemão, um dia antes, na terça-feira (06), o titular George Russell, pilota o carro alemão no circuito de Barcelona-Catalunha.

O retorno de Mick acontece após seis meses longe da F1, com sua despedida no GP da Abu Dhabi de 2022 e saída da Haas, onde foi substituído por Nico Hulkenberg. Posteriormente, Schumacher foi alvo de críticas de chefes, especialmente após três colisões em 2022: na Arábia Saudita, em Mônaco e no Japão.

“Estamos ansiosos para darmos a ele uma primeira experiência em pista neste ano, e certamente isso irá ajudá-lo a se desenvolver em seu papel de piloto reserva”, disse Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes.

Confira os horários e onde assistir o GP da Espanha

Sexta-feira (02/05)

1° Treino livre: 08h30

2° Treino livre: 12h

Sábado (03/05)

3° Treino livre: 07h30

Classificação: 11h

Domingo (04/05)

Corrida: 10h

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)