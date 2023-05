Chuvas intensas e enchentes cancelam GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, em Imola

As fortes chuvas que atingem a região de Imola, na Itália, causando enchentes, levaram ao cancelamento do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, que estava programado para o próximo fim de semana, de 19 a 21 de maio. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (17), após um pedido do vice primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini.

"A decisão foi tomada porque não é possível realizar o evento com segurança para nossos fãs, equipes e nosso pessoal, e é a coisa certa e responsável a fazer, dada a situação enfrentada pelas cidades da região. Não seria correto colocar mais pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência neste momento difícil", comunicou a categoria.

A região da Emilia-Romagna tem sofrido com chuvas intensas desde o início do mês, afetando também a cidade de Faenza, onde está localizada a sede da equipe AlphaTauri. Até o momento, oito pessoas já perderam a vida, somando-se a mais cinco óbitos registrados nos últimos dias devido às chuvas.

O Autódromo Enzo e Dino Ferrari, palco do GP, amanheceu inundado nesta quarta-feira, afetando a área de transmissão oficial da F1, assim como os paddocks da Fórmula 2 e Fórmula 3.

O circuito já havia sido evacuado na terça-feira (16) devido à previsão de chuvas fortes e ao aumento do volume do rio Santerno, que corre paralelamente à pista e foi observado com um alarmante nível de água pelos jornalistas presentes no paddock.

Os funcionários da FIA e das equipes já estavam trabalhando no local, mas foram obrigados a retornar aos hotéis após a evacuação. A região permanece em alerta vermelho do Departamento de Proteção Civil da Itália devido à previsão de ventos fortes, chuvas intensas e alto risco de inundações, além da possibilidade de deslizamentos de terra.

Corrida em Imola pode ser remarcada

A próxima etapa do calendário é o GP de Mônaco, previsto para o dia 28 de maio. O prefeito de Imola, Marco Panieri, deixou aberta a possibilidade de retomar a prova no futuro:

"Foi unanimemente decidido não realizar o GP de F1 em respeito à situação em que nos encontramos e para permitir que todos os esforços de pessoal e recursos sejam concentrados na emergência e no apoio às pessoas em dificuldade. Posteriormente, superada essa emergência, poderemos retomar o diálogo para continuar essa colaboração que nos trouxe o GP de F1 em Imola.", disse, em pronunciamento.

Confira o comunicado na íntegra:

"A comunidade da Fórmula 1 quer enviar seus pensamentos às pessoas e comunidades afetadas pelos recentes acontecimentos na região da Emilia-Romagna. Também queremos prestar homenagem ao trabalho dos serviços de emergência que estão fazendo tudo o que podem para ajudar os necessitados. Após discussões entre a Fórmula 1, o Presidente da FIA, as autoridades competentes, incluindo os Ministros relevantes, o Presidente do Automóvel Clube da Itália e o Presidente da Região da Emilia Romagna, a decisão foi tomada porque não é possível realizar o evento com segurança para nossos fãs, as equipes e nosso pessoal, e é a coisa certa e responsável a fazer, dada a situação enfrentada pelas cidades da região. Não seria correto colocar mais pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência neste momento difícil".