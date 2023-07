Toto Wolff explica impasse em renovação de Hamilton: 'Não é sobre dinheiro'

O diretor executivo da Mercedes, Toto Wolff, confirmou após o GP da Áustria realizado no último domingo (02), que o atraso de renovação do contrato de Lewis Hamilton não é por questão financeira. O heptacampeão mundial da Fórmula 1 ainda não está confirmado na grid da F1 de 2024, já que ainda não realizou o acordo com a equipe.

No entanto, o chefe da equipe alemã confirma que existe contato e conversa entre as duas partes, e que o impasse para a extensão do contrato não está relacionado a dinheiro.

“Ainda estou muito confiante. Eles querem fazer super detalhado, e às vezes você pode ter uma situação em que tudo precisa estar exposto. Isso não é uma discussão sobre dinheiro, mesmo. É sobre o futuro, o que queremos fazer certo e otimizar. Não estamos mais falando sobre duração (do contrato), dinheiro, nada disso. São outros tópicos”, declarou o chefe da equipe de Brackley.

No último final de semana, a Mercedes não conseguiu um bom rendimento para a W14 durante a etapa do Red Bull Ring no GP da Áustria. Os pilotos tiveram dificuldades com o ritmo durante a corrida e Hamilton chegou a levar uma bronca de Wolff ao prestar queixas pela rádio.

“Lewis, o carro está ruim, nós sabemos. Por favor, o pilote”, disse o chefe da equipe. Para alguns espectadores a cena incomum teria sido um dos motivos para a não renovação de Hamilton. Wolff descartou a possibilidade.

“Não, de jeito nenhum (impacta nas negociações), foi um fim de semana ruim para todos nós da equipe e isso só nos torna mais fortes”, frisou. O austríaco também confirmou que as duas partes estão em conversa e a confirmação de Hamilton no GP de 2024 deve acontecer em breve.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)