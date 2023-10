Círio 2023: Imagem peregrina recebe homenagens em paróquias de Ananindeua

A procissão do Traslado, com a imagem peregrina, segue recebendo homenagens por todo o percurso realizado em Ananindeua. Passando da metade do trajeto, a santa foi recebida com inúmeros aplausos e gritos de devotos ao chegar na Paróquia Santa Paula Franssineti, localizada no conjunto Cidade Nova VI e também na Paróquia Santo Inácio De Loyola, no Icuí-Guajará. Até o momento, mais de 30 km já foram percorridos durante as seis horas e meia de percurso.

Inúmeros de fiéis já aguardavam a passagem da Santa. Emocionados, o público fez orações de agradecimento e derramou lágrimas de alegria pela oportunidade de verem a peregrina passar. A previsão é que a segunda e maior romaria da quadra nazarena finalize antes das 18h.

Antes, o percurso passou pela Igreja Nossa Senhora do Amparo e na Igreja Santa Rita de Cássia, onde também houve mobilização por louvores à Santa e muita emoção. Agora a imagem peregrina continua a caminho da Avenida Independência.