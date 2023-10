No final de semana do Círio, Paysandu tem ‘final’ contra o Volta Redonda pelo acesso à Série B

Não tem mais o que adiar. Caso queira voltar à Série B, o Paysandu precisa pontuar diante do Volta Redonda-RJ, neste sábado (7), pela última rodada do quadrangular de acesso da Série C do Brasileirão. A partida, que ocorre no estádio Raulino de Oliveira, no interior do Rio de Janeiro, às 18h, será realizada simultaneamente à Trasladação do Círio de Nazaré, segunda procissão mais importante da maior festividade do povo paraense.

O fato dos eventos - jogo decisivo e Trasladação - ocorrerem juntos tem servido de motivação para o elenco bicolor. Isso, inclusive, foi citado pelo volante João Vieira no último treinamento do Paysandu no Rio de Janeiro, na sexta-feira (6). Segundo ele, haverá uma "ajuda" divina para o Papão buscar o acesso.

"Eu acredito muito em Deus e sei que Ele reserva os momentos pras horas certas. Não à toa nosso jogo será no final de semana do Círio. Temos que fazer nossa parte aqui, claro, mas tenho certeza que a nossa fé e Nossa Senhora vão nos ajudar e trazer um bom resultado pra gente", disse.

Panorama de resultados

No entanto, o Papão precisa pontuar para retornar à Segunda Divisão. Depois de perder para o Amazonas-AM por 1 a 0 em casa na rodada passada, o time bicolor precisará enfrentar uma "final" diante do Voltaço.

As condições, apesar da vaga não garantida, ainda são bastante favoráveis ao Bicola. A equipe alviceleste pode vencer, empatar e até perder por um gol de diferença para o Volta Redonda-RJ que mesmo assim conquista o acesso à Série B. Caso perca por dois ou mais gols de desvantagem, o Papão só fica de fora da Segundona do ano que vem se o Amazonas-AM vencer o Botafogo-PB, em Manaus, em jogo disputado no mesmo horário.

Como vem o Papão?

Para o duelo decisivo, o Papão estará reforçado. Além de não ter desfalques, o Bicola ainda contará com o retorno do técnico Hélio dos Anjos, que cumpriu suspensão na rodada passada. Quem comandou o Paysandu na derrota para o Amazonas-AM foi o auxiliar bicolor e filho de Hélio, Guilherme dos Anjos.

Alguns jogadores que tiveram atuações ruins diante do Amazonas-AM podem perder lugar no time. As bolas da vez são: o volante João Vieira - que foi substituído no intervalo - e o zagueiro Wellington Carvalho - que falhou em um dos gols e ainda está pendurado.

Como vem o Voltaço?

Ao contrário do Paysandu, o Volta Redonda tem desfalques para a partida decisiva. Henrique Silva, Daniel Felipe e Caio Vitor estão lesionados e não jogam diante do Papão no Raulino de Oliveira.

A tendência é que Emerson Junior ocupe o lugar de Henrique Silva no ataque. As entradas de Marco Gabriel e Danrley também devem ocorrer, nos lugares de Daniel Felipe e Caio Vitor, respectivamente.

Ficha técnica

Volta Redonda x Paysandu

6ª rodada do quadrangular de acesso

Campeonato Brasileiro Série C

Data: 7 de outubro

Hora: 18h

Local: Estádio Raulino de Oliveira

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Leone Carvalho Rocha (GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (GO)

Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (RJ)

Volta Redonda-RJ: Jean Drosny; Wellington Silva, Marco Gabriel, Bruno Barra e Sanchez; Danrley, Robinho e Júlio César; Marquinhos, Emerson Júnior e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Wellington Carvalho (Naylhor) e Kevyn; João Vieira (Jacy Maranhão), Alencar e Robinho; Ronaldo Mendes, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos.