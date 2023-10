Paysandu: Hélio dos Anjos repete escalação para a busca pelo acesso contra o Volta Redonda

Campeonato Brasileiro Série C

Volta Redonda x Paysandu: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/10) pela Série C do Brasileirão

Volta Redonda e Paysandu jogam a 6° rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado, 06 de outubro; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo