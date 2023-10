Mangueirão tem iluminação especial em homenagem ao acesso do Paysandu à Série B

O estádio Mangueirão, palco principal do Paysandu no quadrangular de acesso da Série C, foi iluminado com as cores azul-celeste e branco na noite deste sábado (7). A decoração foi em homenagem ao acesso bicolor à Série B do Brasileirão.

O Papão garantiu vaga à Segundona depois de perder por 1 a 0 para o Volta Redonda-RJ, fora de casa, na última rodada do quadrangular de acesso da Série C. Apesar disso, devido ao bom saldo de gols bicolor, o time alviceleste conseguiu se classificar à Série B.

No quadrangular de acesso da Série C, o Paysandu disputou duas partidas no Mangueirão. A primeira, no dia 17 de setembro, terminou com vitória bicolor sobre o Botafogo-PB por 1 a 0. Já no segundo duelo, diante do Amazonas-AM, o Bicola perdeu por 2 a 1.