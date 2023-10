Paysandu conquista terceiro acesso à Série B fora de Belém; relembre

O Paysandu está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Assim como os dois primeiros acessos na Série C, o terceiro também foi conquistado fora de Belém. Com isso, o Papão aumentou o retrospecto positivo quando o assunto é decidir longe de casa. O primeiro foi em 2012, contra Macaé-RJ, depois em 2014, contra Tupi-MG. O terceiro, neste 2023, foi contra outro carioca, o Volta Redonda.

Acesso em 2012

O jogo decisivo para a promoção foi realizado no Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, Rio de Janeiro. O Macaé venceu a partida por 3 a 2, mas isso não foi suficiente para avançar, pois o Papão ganhou o primeiro jogo (por 2 a 0). Pikachu, mais uma vez em destaque pelo Paysandu, contribuiu para o sucesso da equipe. O experiente Vanderson marcou o segundo gol, garantindo a vaga na Série B para o Paysandu.

Acesso em 2014

A partida decisiva para a volta à Série B em 2014 foi realizada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nos minutos finais, o atacante Ruan, que já havia dado assistência para o gol de Bruno Veiga no primeiro jogo, recebeu a bola em um contra-ataque, driblou o marcador e encobriu o goleiro do Tupi, selando a promoção com a vitória por 1 a 0 na partida e por 3 a 1 no agregado.

Acesso em 2023

Após quatro tentativas fracassadas, o Paysandu enfim sacramentou o retorno à Segundona, em 2023. Após liderar o quadrangular por boa parte, o Papão chegou à última rodada podendo perder por até um gol de diferença, contra o Volta Redonda. E foi o que aconteceu no Raulino de Oliveira. O Paysandu foi derrotado por 1 a 0 e assegurou a volta para a Série B.