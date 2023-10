Hadson Nery, o Hadbala, comemora acesso do Paysandu na Doca: ‘Teve dois Círios’

A Doca lotou com a Fiel Bicolor e a comissão do Paysandu para comemorar o acesso do time à Série B do Brasileirão. Convocados pelo clube, os torcedores estão fazendo a festa na Avenida Visconde de Souza Franco e um deles é o ex-BBB Hadson Nery, mais conhecido como Hadbala, que é torcedor do Papão e afirmou que a celebração é um segundo Círio.

“Não tem preço [o acesso] ainda no Círio, a gente pediu tanto para vir e veio no dia do Círio. Sensacional, estou muito feliz e agora é só comemorar com a torcida do Papão. Teve dois Círios, de manhã para Nazinha e agora o bicolor, esquece, é tudo nosso!”, disse.

A delegação alviceleste desembarcou em Belém e seguiu em carreata desde o Aeroporto Internacional Val-de-Cans em direção a Doca, acompanhados pela torcida que já aguardava pela festa do acesso, que não tem hora para terminar.

Depois de cinco anos, o Papão conquistou o acesso mesmo perdendo para o Volta Redonda por 1 a 0 no último sábado (7), e terminou a competição com a segunda posição do Grupo C da Terceirona. Agora, o Bicola só deve voltar a campo em Janeiro para a disputa do Parazão 2024.