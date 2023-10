Dirigente do Paysandu lamenta não concretização com Nicolas: 'Estava na manga'

Um dos retornos mais desejados pelo torcedor do Paysandu é a do atacante Nicolas, atualmente no Ceará. O executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, contou ao Último Lance, da Rádio Liberal FM, sobre a não vinda do jogador, que esteve muito próximo de ser anunciado pelo Bicola. Porém, a entrada do Ceará nas negociações frustraram os planos bicolores. Questionado sobre uma possível nova tentativa em 2024, o dirigente desviou:

"O Nicolas estava na manga, para a gente dar esse presente naquele momento. Mas aí o Ceará chegou com um caminhão de dinheiro, não dá para comparar com o que fizeram para ter eles", afirmou o executivo Ari Barros.

"Assisti ao último jogo dele, é um cara apaixonado pela cidade e instituição, é um jogador que abraça a camisa e dá o seu melhor", completou.

Pelo Paysandu, Nicolas chegou em 2019 e ficou até o meio da temporada de 2021, sendo o jogador que mais fez partidas pelo clube nesse período, com 103 jogos e marcou 37 gols, além de ter conquistado dois títulos do Campeonato Paraense (2020 e 2021). Além disso, somou oito gols nos clássicos contra o Remo.