Com FanFest e aparelhagem Super Pop Live, Paysandu convoca a torcida para o amistoso do acesso

A festa do acesso do Paysandu à Série B continua nesta quarta-feira (11), véspera do feriado de Nossa Senhora de Aparecida, na Curuzu. Além do amistoso contra o Castanhal, o torcedor do Papão poderá curtir a “FanFest Bicolor”, com direito à aparelhagem Super Pop Live. O anúncio foi feito pelo clube as redes sociais.

“Alô, Fiel! Hoje tem FanFest Bicolor ao som de Super Pop Live! Convide a sua família e vamos juntos torcer pelo Papão da Curuzu no amistoso do acesso. Chegue cedo! A concentração será próxima ao bar do estádio”.

O torcedor poderá comprar seu ingresso para a partida e curtir a festa bicolor nas Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana e também na bilheteria da Curuzu (somente dinheiro), além do site. Os bilhetes estão disponíveis nos preços de R$ 20 a arquibancada e R$ 50 a cadeira.