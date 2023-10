Eleições do Remo: comissão defere todas as candidaturas à presidência; 30 ao Condel são barradas

Não houve impugnações de candidaturas à presidência do Remo. Conforme o membro da comissão eleitoral, Antônio Júnior, terminou às 18h desta quinta-feira (19) o prazo para que o grupo avaliasse possíveis irregularidades nas chapas que concorrem ao cargo mais alto do executivo do Leão. Apesar disso, nenhum erro foi encontrado.

Porém, Antônio informou que 30 inscrições ao Conselho Deliberativo (Condel) foram indeferidas. Vale destacar que no dia 12 de novembro, data das eleições do Leão, também serão escolhidos 100 conselheiro que terão mandato de três anos.

Veja a lista de candidaturas do Condel indeferidas:

Akyson Ferreira da Silva

Alexandre Augusto de Araújo Mota

Alexandre Freire Schwingel

Augusto Sérgio Silva Fernandes

Carlos Augusto da Silva Costa Neto

Carlos Edilson de Almeida Maneschy

Edson dos Santos Ferreira

Elcio Miranda

Ezequiel Araújo Gonçalves

Fábio Barbosa Amaral

Faustino Cesar Oliveira Correa Vieira

Iverson Jorge Goes Braga

Jefferson Rodrigo de Oliveira Gonçalves

João Carlos Montoril Del Castilo

José Roberto Duarte Júnior

Lúcio Mauro Duarte Baia

Luiz Fernando Rezende Ferreira Filho

Marilucia Caetano Costa

Murício Moura Figueiredo

Michel Nogueira da Silva

Paulo Cesar da Costa Alves

Rafael de Vilhena Lima Azevedo

Rodrigo Alan Elleres Moraes

Romano Santana

Ronaldo Ramos Cardoso

Sérgio Santana da Trindade

Wagner Wanzeler Pacheco

Walter Lindoso Saldanha

Próximos passos

De acordo com Antônio, na sexta-feira (20) haverá reunião com os candidatos à presidência do clube para sorteio dos números a serem utilizados na urna eletrônica. Além disso, o encontro definirá as regras de propaganda eleitoral.

Quatro chapas concorrem à presidência do Remo, cada uma trazendo visões e planos para o clube. Estão no pleito a "Remo mais forte", com a chapa encabeçada por Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão", Milton Campos e Glauber Gonçalves; a "Por um Remo mais forte e vitorioso", liderada por Marco Antônio Pina, o "Magnata", Gilmar Nascimento e Hermes Tupinambá; a "Avança Remo", com Jader Gaderline, Fernando Guga e Miguel Ângelo; e a "Frente Azulina", representada por Renan Bezerra, Carlos Magno e Diego Bessa.

O pleito

As eleições azulinas estão marcadas para ocorrer no dia 12 de novembro, no ginásio Serra Freire. A posse do novo presidente, que substituirá Fábio Bentes, ocorrerá imediatamente após o resultado das urnas.

A expectativa é de que 3 mil sócios - remidos, proprietários e beneméritos - estejam aptos a participar das eleições do Remo. Após o final do prazo de inscrição de chapas, o Conselho Diretor (Codir) vai repassar à comissão eleitoral o número de votantes habilitados. A lista, no entanto, só deve ser divulgada próximo ao pleito.

Além do novo presidente do clube, os sócios terão o dever de eleger a nova composição do Conselho Deliberativo do Remo (Condel). Ao todo, 100 conselheiros serão nomeados.