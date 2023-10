Futebol: Remo realiza peneira no CT e quase 100 jovens passam nos testes; veja a lista dos aprovados

O Remo realizou no último final de semana mais uma “peneira”, buscando novos talentos no futebol, buscando reforçar a sua categoria de base, tanto no masculino, quanto no feminino. Quase 500 jovens participaram da peneirada que ocorreu no Centro de Treinamento azulino, no Distrito de Outeiro e 96 foram aprovados nos testes.

VEJA MAIS

Foram três dias com a molecada aplicando testes com campo reduzido, aquecimento técnico, além de campo posicionado. As avaliações dos jovens foram realizadas pelos técnicos das categorias de base do Leão Ivaldo Júnior e Rogério Belém, além do preparador de goleiro da base Rafael Biro e o preparador físico Anderson Lima. Já os testes do futebol feminino, foi acompanhado pelo técnico da equipe principal do Leão, Mercy Nunes, além da preparadora física do time feminino Cássia Gouvêa.

VEJA MAIS

De acordo com a diretoria do Remo, o clube irá entrar em contato com todos os aprovados nos testes e iniciarão os treinos em breve.

Veja a lista de aprovados na peneira do Remo

CATEGORIA SUB-12 (MASCULINO)

ARTHUR SILVA BATISTA

ASAFE ARAUJO ALMEIDA

BERNARDO CRUZ

CARLOS DIOGO DOS SANTOS SOUZA

DENISON LAÉRCIO MACIEL MESQUITA

EDNEY ISAAC LIMA ALCÂNTARA

HIGOR GABRIEL RAIOL COSTA

JANDERSON THIAGO AZEVEDO NOGUEIRA

JOÃO AZEVEDO TEIXEIRA

JOÃO IKARO DO NASCIMENTO SOUZA

KAUÊ GILDEBERG DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES

KEWIN ABRAÃO SILVA DO AMARAL

LUCAS HENRIQUE MESQUITA GUIMARÃES ROCHA

LUIZ AUGUSTO SALES DA SILVA

LUIZ OTÁVIO CAMPOS DE CASTRO

PAULO AFONSO ANDRADE TEIXEIRA

PIETRO BOTELHO PEREIRA

PIETRO JIN SHUN GALVÃO

RODRIGO ARADHA

SILVIO WALLACE DA SILVA BORGES

TALES JIN ALI GALVÃO

VICTOR EMANUEL GOMES DE SOUSA

VINICIUS RUFINO COELHO

CATEGORIA SUB-13 (MASCULINO)

CARLOS OVÍDIO LIMA RODRIGUES

DIEGO GAEL PEREIRA DE SOUZA

DIOVAN TALYSON LOPES DA COSTA

ERIC LOPES SUB

FRANKLIN WILLIAM MARECHAL S. NELO

GUSTAVO SOUZA

JOÃO MIGUEL DA SILVA SOUZA

JOÃO PEDRO PIMENTEL NAZARÉ

JOÃO VITOR COSTA LOBATO

JULIO CESAR DA CONCEIÇÃO PANTOJA

KAUÃ DA PIEDADE

LORENZO BRITO VIEIRA

LUCAS ABBATE DE OLIVEIRA FREITAS

MATEUS WANDERLEY

MOISÉS PEREIRA CORRÊA

NOHAN NEVES LOBO CARDOSO

PEDRO ARTHUR DA CUNHA OLIVEIRA

PEDRO HENRIQUE ARRUDA MONTEIRO

PEDRO HENRIQUE RAMOS DA SILVA

RAFAEL NAOTO RODRIGUES NODA

RIQUELME MIGUEL BARROSO FURTADO

SAMUEL HENRIQUE BARROS PANTOJA

SEBASTIÃO ALESSANDRO LOPES PINHEIRO

CATEGORIA SUB-14 (MASCULINO)

ANDRIO VINICIUS SOARES DA SILVA

ARIEL SILVA DOS SANTOS

CARLOS EDUARDO GUEDES RIBEIRO

CLAUDIO CALEBE BRASIL FARIAS

DANILO AZEVEDO RODRIGUES

EDSON BEZERRA DA SILVA NETO

EMERSON GUSTAVO SOUSA DA CONCEIÇÃO

LUAN EDUARDO CORRÊA DOS ANJOS

LUIZ FELIPE GOMES BARROSO

MAURO NETO FORTES DA SILVA

NICOLAS SOUZA CHAVES

PEDRO DAVI BARRETO PIO

PEDRO HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA

THOMAS DE CARVALHO DA SILVA

CATEGORIA SUB-15 (MASCULINO)

ABRAÃO SANTOS PINHO DA CRUZ

ALYSON ALAN DA SILVA DE SOUSA

CRISTIANO DOS SANTOS ARAUJO

JOAB ALMEIDA FERNANDES

LORENZO ORLANDE SANTIAGO

PEDRO HENRIQUE BARROS PEREIRA

ROBERT CABRAL LOPES

THIAGO MARCELO MESQUITA DA CUNHA

CATEGORIA SUB-17 (MASCULINO)

ABNER MURILO CONCEIÇÃO

ADALBERTO GUIMARÃES DA SILVA FILHO

ALEX RENAN RODRIGUES DA SILVA

ALEX IUJE B NOGUCHI

BRENDO DOS SANTOS FERREIRA DE BARROS

EDUARDO DE PAULA BARBOSA

ILGNER ARTHUR NASCIMENTO DOS SANTOS MARINHO

JOÃO CESAR DA SILVA SOARES

KAILAN DOS SANTOS RODRIGUES

OTÁVIO COSTA REIS

RENAN VINICIUS BRAGA DE MOURA

VICTOR HUGO DE MOURA ELGRABLY

CATEGORIA SUB-20 (MASCULINO)

JOBSON LIMA DOS SANTOS

MATHEUS MOREIRA SILVA

MURILO NASCIMENTO SILVA

PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO OLIVEIRA

CATEGORIA SUB-17 (FEMININO)

AMANDA KAILANE MAGNO DE FREITAS

ANA BEATRIZ ANDRADE CUNHA

CAROLINE SALES COSTA MOURA

CASSIANE CAMILE BARBOSA FERREIRA

ÍTALA NUNES ALCÂNTARA DOS SANTOS

JULIA SOUZA COSTA

MARIA STEFHANY HOLANDA DA SILVA

MONALISA BARBOSA DOS REIS

CATEGORIA ADULTO (FEMININO)

LORENA FERREIRA DA SILVA

MANOELA CORRÊA DA COSTA

SHIELA KAILANE PACHECO DOS ANJOS

YOHANE THAYNARA DE OLIVEIRA FURTADO