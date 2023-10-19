Futebol: Remo realiza peneira no CT e quase 100 jovens passam nos testes; veja a lista dos aprovados
Diretoria da base do Remo avaliou quase 500 jovens em testes que duraram três dias no CT do Leão Azul, em Outeiro
O Remo realizou no último final de semana mais uma “peneira”, buscando novos talentos no futebol, buscando reforçar a sua categoria de base, tanto no masculino, quanto no feminino. Quase 500 jovens participaram da peneirada que ocorreu no Centro de Treinamento azulino, no Distrito de Outeiro e 96 foram aprovados nos testes.
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Foram três dias com a molecada aplicando testes com campo reduzido, aquecimento técnico, além de campo posicionado. As avaliações dos jovens foram realizadas pelos técnicos das categorias de base do Leão Ivaldo Júnior e Rogério Belém, além do preparador de goleiro da base Rafael Biro e o preparador físico Anderson Lima. Já os testes do futebol feminino, foi acompanhado pelo técnico da equipe principal do Leão, Mercy Nunes, além da preparadora física do time feminino Cássia Gouvêa.
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De acordo com a diretoria do Remo, o clube irá entrar em contato com todos os aprovados nos testes e iniciarão os treinos em breve.
Veja a lista de aprovados na peneira do Remo
CATEGORIA SUB-12 (MASCULINO)
ARTHUR SILVA BATISTA
ASAFE ARAUJO ALMEIDA
BERNARDO CRUZ
CARLOS DIOGO DOS SANTOS SOUZA
DENISON LAÉRCIO MACIEL MESQUITA
EDNEY ISAAC LIMA ALCÂNTARA
HIGOR GABRIEL RAIOL COSTA
JANDERSON THIAGO AZEVEDO NOGUEIRA
JOÃO AZEVEDO TEIXEIRA
JOÃO IKARO DO NASCIMENTO SOUZA
KAUÊ GILDEBERG DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES
KEWIN ABRAÃO SILVA DO AMARAL
LUCAS HENRIQUE MESQUITA GUIMARÃES ROCHA
LUIZ AUGUSTO SALES DA SILVA
LUIZ OTÁVIO CAMPOS DE CASTRO
PAULO AFONSO ANDRADE TEIXEIRA
PIETRO BOTELHO PEREIRA
PIETRO JIN SHUN GALVÃO
RODRIGO ARADHA
SILVIO WALLACE DA SILVA BORGES
TALES JIN ALI GALVÃO
VICTOR EMANUEL GOMES DE SOUSA
VINICIUS RUFINO COELHO
CATEGORIA SUB-13 (MASCULINO)
CARLOS OVÍDIO LIMA RODRIGUES
DIEGO GAEL PEREIRA DE SOUZA
DIOVAN TALYSON LOPES DA COSTA
ERIC LOPES SUB
FRANKLIN WILLIAM MARECHAL S. NELO
GUSTAVO SOUZA
JOÃO MIGUEL DA SILVA SOUZA
JOÃO PEDRO PIMENTEL NAZARÉ
JOÃO VITOR COSTA LOBATO
JULIO CESAR DA CONCEIÇÃO PANTOJA
KAUÃ DA PIEDADE
LORENZO BRITO VIEIRA
LUCAS ABBATE DE OLIVEIRA FREITAS
MATEUS WANDERLEY
MOISÉS PEREIRA CORRÊA
NOHAN NEVES LOBO CARDOSO
PEDRO ARTHUR DA CUNHA OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE ARRUDA MONTEIRO
PEDRO HENRIQUE RAMOS DA SILVA
RAFAEL NAOTO RODRIGUES NODA
RIQUELME MIGUEL BARROSO FURTADO
SAMUEL HENRIQUE BARROS PANTOJA
SEBASTIÃO ALESSANDRO LOPES PINHEIRO
CATEGORIA SUB-14 (MASCULINO)
ANDRIO VINICIUS SOARES DA SILVA
ARIEL SILVA DOS SANTOS
CARLOS EDUARDO GUEDES RIBEIRO
CLAUDIO CALEBE BRASIL FARIAS
DANILO AZEVEDO RODRIGUES
EDSON BEZERRA DA SILVA NETO
EMERSON GUSTAVO SOUSA DA CONCEIÇÃO
LUAN EDUARDO CORRÊA DOS ANJOS
LUIZ FELIPE GOMES BARROSO
MAURO NETO FORTES DA SILVA
NICOLAS SOUZA CHAVES
PEDRO DAVI BARRETO PIO
PEDRO HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA
THOMAS DE CARVALHO DA SILVA
CATEGORIA SUB-15 (MASCULINO)
ABRAÃO SANTOS PINHO DA CRUZ
ALYSON ALAN DA SILVA DE SOUSA
CRISTIANO DOS SANTOS ARAUJO
JOAB ALMEIDA FERNANDES
LORENZO ORLANDE SANTIAGO
PEDRO HENRIQUE BARROS PEREIRA
ROBERT CABRAL LOPES
THIAGO MARCELO MESQUITA DA CUNHA
CATEGORIA SUB-17 (MASCULINO)
ABNER MURILO CONCEIÇÃO
ADALBERTO GUIMARÃES DA SILVA FILHO
ALEX RENAN RODRIGUES DA SILVA
ALEX IUJE B NOGUCHI
BRENDO DOS SANTOS FERREIRA DE BARROS
EDUARDO DE PAULA BARBOSA
ILGNER ARTHUR NASCIMENTO DOS SANTOS MARINHO
JOÃO CESAR DA SILVA SOARES
KAILAN DOS SANTOS RODRIGUES
OTÁVIO COSTA REIS
RENAN VINICIUS BRAGA DE MOURA
VICTOR HUGO DE MOURA ELGRABLY
CATEGORIA SUB-20 (MASCULINO)
JOBSON LIMA DOS SANTOS
MATHEUS MOREIRA SILVA
MURILO NASCIMENTO SILVA
PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO OLIVEIRA
CATEGORIA SUB-17 (FEMININO)
AMANDA KAILANE MAGNO DE FREITAS
ANA BEATRIZ ANDRADE CUNHA
CAROLINE SALES COSTA MOURA
CASSIANE CAMILE BARBOSA FERREIRA
ÍTALA NUNES ALCÂNTARA DOS SANTOS
JULIA SOUZA COSTA
MARIA STEFHANY HOLANDA DA SILVA
MONALISA BARBOSA DOS REIS
CATEGORIA ADULTO (FEMININO)
LORENA FERREIRA DA SILVA
MANOELA CORRÊA DA COSTA
SHIELA KAILANE PACHECO DOS ANJOS
YOHANE THAYNARA DE OLIVEIRA FURTADO
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