Rogério Belém volta à base do Remo com meta de formar novos ídolos e avalia CT: ‘Vai dar frutos’

Para Rogério Belém, o retorno ao Remo é parte de um processo de reconhecimento. Primeiro, da importância que o clube teve na sua formação como pessoa e jogador de futebol. E, depois, da necessidade de repassar isso a jovens garotos que estão, agora, perseguindo o mesmo sonho que o pequeno Rogério de Jesus Nascimento Albuquerque, aos 10 anos, tinha e conseguiu alcançar.

“Para mim é uma felicidade muito grande retornar ao clube que eu, graças a Deus, tive sucesso, né? Foi o time que eu sonhei em jogar e consegui. Porque nunca é fácil tu chegares ao teu objetivo, ao topo, e eu, graças a Deus, consegui”, contou em entrevista exclusiva à reportagem de O Liberal.

No final de setembro o ex-meio-campista, hoje com 48 anos, foi confirmado como o novo técnico do time Sub-17 do Remo e chegou no meio da disputa do Campeonato Paraense da categoria. “Agora, retornar como treinador, é um sonho que eu estou realizando e eu vou trabalhar muito para se concretizar mesmo. Eu estou estudando, estou me capacitando. Já no final da minha carreira eu estava mais observando do que propriamente jogando, porque a gente tem que fazer isso na parte teórica, nos treinamentos”, relembra.

Rogério Belém foi contratado pelo Leão para substituir Ailton Costa, que deixou o time sub-17 após a sequência de quatro derrotas consecutivas no estadual. Na estreia, diante do Vila Rica, já emplacou uma vitória por 3 a 0 para o time azulino. Primeiro ponto de “ataque” do técnico foi o diálogo com os garotos nos contatos iniciais, até pelo pouco tempo que teve para já implementar uma metodologia de trabalho.

Rogério Belém foi oficializado no comando do Sub-17 no dia 28 de setembro (Sandro Galtran/Remo)

Apesar de se tratar de uma competição de base, a responsabilidade por vencer é grande em uma equipe de massa na região e isso é algo que tem conversado com os jovens. “No Remo, a pressão é em qualquer categoria, desde o salão. Quando eu comecei também, lá no sub-11, era pressão. E não tem jeito. Vai até o profissional. Eu sempre digo e passo para eles que tem muita gente que queria estar no Remo”, conta, para em seguida complementar.

“Hoje eu recebo ligações direto, direto mesmo, querendo que coloque jogador no Remo, porque é o sonho de muita gente, de muitos pais, de muito jogador querer vestir a camisa do Remo. Então, automaticamente, vem a pressão, né? É uma pressão gostosa que todo jogador tem que ter para dar a volta por cima e ter grandes vitória. Isso aí é, sem dúvida nenhuma, uma pressão maravilhosa que existe dentro do Clube do Remo”, avaliou Rogério Belém.

Ferramentas de trabalho

Outro ponto que ídolo remista e atual técnico do Sub-17 ressaltou é, claro, a nova realidade estrutural do clube. Bem diferente do que existia no início da década de 1990, quando dava os primeiros passos no Baenão como jogador, hoje o Rogério treinador tem um Centro de Treinamento à sua disposição, com departamento de saúde e profissionais de fisioterapia e fisiologia exclusivos para a base.

“Hoje, nem se fala, a estrutura do Remo é muito boa. Quando a gente começou, não tínhamos um espaço, não tinha todo esse material de treino. Hoje já tenho o CT, que está se estruturando muito mais. Estão fazendo um campo maravilhoso também para o profissional e isso é importante demais”, exaltou.

Equipe tem treinado em um dos campos do CT, em Outeiro (Sandro Galtran/Remo)

Desde a compra do CT, em 2021, o Remo vem investindo paulatinamente na estruturação do espaço. Nos últimos dois anos venceu os campeonatos estaduais Sub-17, Sub-20 e Feminino e tem, como meta, “entregar” ao time profissional jogadores cada vez mais lapidados. Além de formar em casa e reduzir a necessidade de contratações, a ideia é também lucrar mais com possíveis vendas.

“Hoje, para a garotada, essa estrutura aí, eu tenho certeza que vai dar muitos frutos, vai dar muitos bons frutos mesmo, então a gente está no caminho certo e agora, em 2024, eu tenho certeza que o que vai dar Leão”, projeta Rogério Belém.

História no Remo

Em 2003, Rogério Belém foi uma das peças importantes do time ficou na 3º colocação na primeira fase do Brasileiro (Raimundo Paccó / O Liberal)

Além de dois títulos como jogador do Remo - o Parazão de 1993 e o de 1996, durante o período do tabu sobre o Paysandu - Rogério Belém teve atuações memoráveis com a camisa azulina. Em 96, foi o artilheiro e eleito o craque do campeonato estadual. Voltou da Europa em 2003 para fazer parte da campanha na Série B que quase levou ao acesso - o Leão ficou em 5º na classificação geral.

“Hoje eu fico pensando que quando eu comecei, lá atrás mesmo, no comecinho da minha carreira no futsal, que eu entrava ali no Remo sem ninguém me conhecer, sem ninguém me dar moral. E eu fui buscando, fui buscando meu espaço e, graças a Deus, hoje a gente volta e é reconhecido, a gente chega e o pessoal vem [falar]. Isso é muito gratificante, é importante demais na minha vida, então não tem nem explicação do quanto o Remo é importante na minha vida”, concluiu.