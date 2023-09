Clube do Remo anuncia Rogério Belém como novo técnico do time Sub-17

O ídolo está de volta! Rogério Belém foi anunciado como o novo técnico da equipe sub-17 do Clube do Remo. O novo comandante chega na equipe para tentar uma recuperação e classificação para a segunda fase do Campeonato Paraense da base.

“Voltar pro Remo, treinando uma categoria onde eu comecei a disputar, onde eu comecei a minha trajetória no futebol, que foi no Sub-17, é importante demais, gratificante. Então a gente espera fazer um grande trabalho”, declarou o novo treinador.

Até o momento, o Remo perdeu todos os quatro jogos que disputou na primeira fase do Parazão, e ocupa a oitava e última posição do grupo Chave A, com nem um ponto.

A equipe sub-17 volta a jogar na próxima terça-feira (3), em partida contra o Vila Rica, às 9h30, no CT Rei da Amazônia Buritirama, em Outeiro.