Remo goleia o Boca Junior por 19 a 0 pela segunda rodada do Parazão de futebol feminino; vídeo

A segunda rodada do Campeonato Paraense Feminino ficou marcada pela goleada do Remo diante do Boca Junior, na manhã desta quarta-feira (18), no CEJU, em Belém. As Leoas venceram por 19 a 0 e seguem em busca do tricampeonato do Parazão.

As meninas do Leão não aliviaram a barra do Boca Junior. Atual bicampeão da competição, o Remo teve um “treino de luxo no Parazão. As destaques da goleada foram as jogadoras Ana Cunha e Lora Soure, com três gols marcados, além de Giovana Marreiros e Alice, com dois gols cada. O placar foi completado com gols de Ingrid, Raquel, Ingrid Leão, Du, Jhenefer, Kitão, Aninha, Nathi e Jéssica.

O técnico Mercy Nunes, do Remo, avaliou o desempenho da equipe e informou que o elenco do Leão ainda passa por avaliação. O treinador parabenizou as adversárias, que mesmo com o placar elástico, jogaram futebol e não praticaram violência.

“Esse placar foi reflexo do trabalho que vem sendo desenvolvido. A Cássia Gouvêa [preparadora física] ‘apertando’ bastante para chegarmos bem fisicamente na segunda fase. Ainda estamos com 60% do trabalho físico, já o tático ainda não estou com a forma definida, estou observando atletas, para ter oportunidades e o trabalho vem sendo desenvolvido com seriedade pelas meninas que no dia a dia são muito empenhadas. Parabenizo também o adversário, de um projeto desenvolvido no bairro do Tenoné e as atletas são guerreiras, resistiram até o final, sem violência e isso é importante para o futebol feminino. Que eles mantenham firme e logo o trabalho terão frutos”, disse.

Mercy busca o tricampeonato à frente do Remo e afirmou que o Parazão feminino desta temporada será um dos mais competitivos.

“Esse campeonato será um dos mais fortes. Temos atualmente quatro equipes que irão brigar pelo título e o Remo não vai abaixar a guarda. Nós queremos o tricampeonato, manter o trabalho, estrutura que temos no clube e vamos buscar esse título”, falou.

O próximo adversário do Remo pela terceira rodada da competição será o Juventude, no dia 23, às 15h, no Centro de Treinamento do Leão Azul, no Distrito de Outeiro, na grande Belém. Já o Boca Junior encara o Cabanos, no mesmo dia, às 9h30, no CEJU, em Belém.

Ao todo 11 clubes disputam a competição com todos se enfrentando na primeira fase. Após o término das 11 rodadas, os oito melhores clubes avançam, no cruzamento olímpico, 1ª colocado contra o 8º, 2ª x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.