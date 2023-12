Namorada revela mensagem de John Kennedy, do Fluminense: 'Vou acabar com o jogo'

De previsão em previsão, John Kennedy vai fazendo história no Fluminense. A namorada do jogador, autor do segundo gol da vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Al-Ahly, revelou uma mensagem enviada pelo atacante antes da semifinal do Mundial de Clubes.

“Deus colocou as mãos para mim e disse que a luz é minha. Vou acabar com o jogo“, escreveu o jogador em mensagem de texto no WhatsApp para a namorada Vivi Barros, que publicou o print no Instagram.

Antes da final da Libertadores, John Kennedy já tinha falado em mensagem de áudio que faria o gol da conquista, o que de fato aconteceu na prorrogação contra o Boca Juniors, no Maracanã. Outro fato curioso veio da rápida instrução do técnico Fernando Diniz, antes da cria de Xerém entrar em campo: “Você vai fazer o gol do título“, disse o treinador.

O Fluminense irá disputar a final do Mundial de Clubes na sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília). Agora, o clube treinador por Fernando Diniz espera o vencedor entre Urawa Reds e Manchester City, nesta terça-feira (19), às 15h.