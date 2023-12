Fluminense vence com tranquilidade o Al Ahly e se classifica para a final do Mundial de Clubes

O Fluminense brilhou no Mundial de Clubes ao conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, nesta segunda-feira (18), no estádio Joia da Coroa, em Jedá. Os gols decisivos foram marcados por Jhon Arias e John Kennedy na segunda etapa da partida.

O Tricolor carioca, agora classificado para a aguardada final do torneio intercontinental, observa com expectativa o duelo entre Manchester City e Urawa Red Diamonds para conhecer seu próximo adversário. A equipe comandada pelo Time de Guerreiros retorna aos gramados na sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), em busca do título inédito.

VEJA MAIS

No primeiro tempo, o Fluminense criou duas oportunidades significativas com Jhon Arias, que, no entanto, teve azar ao acertar a trave de El Shenawy duas vezes. O Al Ahly, por sua vez, explorou contra-ataques, mas falhou em converter as chances, com destaque para uma cabeçada de Kahraba, defendida por Fábio na grande área.

Na etapa complementar, o Fluminense voltou mais incisivo, reduzindo os espaços para o Al Ahly. Em uma jogada brilhante de Marcelo, o time carioca conquistou um pênalti, convertido com precisão por Jhon Arias. Aos 44 minutos, Martinelli serviu John Kennedy, que superou a marcação adversária e ampliou a vantagem, encerrando a contagem da partida.