Manchester City vence o Urawa Reds e vai enfrentar Fluminense na final do Mundial de Clubes

O Manchester City está na final do Mundial de Clubes após vencer o Urawa Reds, por 3 a 0, na semifinal da competição, nesta terça-feira (19), no Estádio King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita. Os gols da equipe foram marcados por Bernardo Silva e Mateo Kovacic, além de um gol contra dos Reds, marcado por Marius Höibraaten.

Agora, a equipe inglesa vai enfrentar o Fluminense na grande final da competição, marcada para a próxima sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília). O tricolor carioca luta contra o campeão da Europa pelo título Mundial inédito.

Como foi o jogo

O Manchester City dominou a maior parte do jogo, terminando a partida com 74% da posse de bola. No entanto, a equipe japonesa não deixou a vida dos ingleses tão fácil, dificultando a chegada na grande área, mas, aos 45 minutos do primeiro tempo, o norueguês Marius Hoibraten, do Urawa Reds se atrapalhou e acabou marcando um gol contra para o City.

Com o placar aberto, a equipe inglesa voltou confiante para o segundo tempo e aos 6 minutos de jogo, Mateo Kovacic ampliou o placar. Sem dar chances para os rivais japoneses, logo em seguida, aos 14 minutos, Bernardo Silva fez o terceiro do City, garantindo a equipe na final do Mundial.