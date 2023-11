Haaland quebra novo recorde na Champions League e entra em lista privilegiada

O norueguês Erling Haaland está deixando sua marca no futebol, e quebrou mais um recorde na vitória do Manchester City sobre o RB Leipzig, na última terça-feira (28), pela Champions League. Com o gol marcado na partida, Haaland chegou aos 40 na história do torneio, se tornando o mais jovem a atingir a marca em menos tempo.

Os 40 gols foram marcados em 35 jogos, desde a estreia do jogador na Liga, em 2019, quando jogava pelo RB Salzburg. Depois ele defendeu o Borussia Dortmund por três temporadas, antes de se juntar ao Manchester City em 2022, tendo participado de cinco edições da Liga dos Campeões.

A marca rendeu para Haaland o 18º lugar na lista de maiores artilheiros da Liga, estando a apenas três gols de Neymar e Mbappé. Mesmo fora da Liga europeia, Cristiano Ronaldo continua o número um da lista, com 141 gols marcados, seguido de Messi com 129.

Confira o ranking:

Cristiano Ronaldo - 141 Messi - 129 Lewandowski - 92 Benzema - 90 Raúl - 71 Van Nistelrooy - 60 Shevchenko - 59 Müller - 53 Henry - 51 Inzaghi - 50 Ibrahimovic - 49 Di Stéfano - 49 Salah - 48 Eusébio - 47 Agüero - 47 Drogba - 44 Mbappé , Neymar e Del Piero - 43 Haaland - 40