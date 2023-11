Pela Champions League, Haaland marca e City vira sobre o RB Leipzig; confira os resultados

O Manchester City fez uma grande partida e saiu com a vitória diante do RB Leipzig pelo placar de 3 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0, em jogo disputado na Inglaterra. A virada manteve a equipe de Pep Guardiola na liderança do grupo G, com 15 pontos, mantendo-se com 100% de aproveitamento, seguido pelo RB, com 9. Durante a partida, o RB abriu vantagem com dois gols do belga Openda, mas conseguiu empatar e virar, graças ao oportunismo de Haaland, seguido por Foden e Julián Álvarez. Na outra partida, o Young Boys venceu o Estrela Vermelha por 3 a 2 e segue em terceiro colocado, com três pontos.

Pelo grupo H, o Barcelona bateu o Porto, também de virada, garantindo a classificação às oitavas. Pepê abriu o placar para os portugueses, mas a reação espanhola veio com Cancelo e João Félix. A vitória deixou o time na liderança, com 12 pontos, seguido do Porto, com 9. O Barça volta às oitavas da competição após dois anos. A outra partida do grupo teve vitória do Shakhtar Donetsk sobre o Royal Antwerp, por 1 a 0.

SAIBA MAIS



No grupo E, o Atlético de Madrid venceu o Feyenoord fora de casa por 3 a 1. O triunfo manteve os espanhóis na liderança da chave, com 11 pontos, seguido de perto pela Lazio, que chegou aos 10 depois de vencer o Celtic em casa por 2 a 0.

Por fim, no grupo F a liderança continua com o Borussia Dortmund, que passou pelo Milan em pleno estádio San Siro após vencer a partida por 3 a 1. Os alemães estão com 10 pontos, tendo logo atrás o Paris Saint Germain, que tem sete e empatou com o Newcastle em 1 a 1, no Parque dos Príncipes.

Classificação

Após a conclusão da quarta rodada da fase de grupos, seis equipes - Manchester City, RB Leipzig, Bayern de Munique, Real Madrid, Real Sociedad e Inter de Milão - já haviam garantido suas vagas nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Na terça-feira, durante a abertura da quinta rodada, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Lazio e Barcelona se juntaram ao grupo de classificados.

Os dois melhores de cada um dos oito grupos do torneio avançam para as oitavas de final. No dia 18 de dezembro, um sorteio determinará os confrontos entre as equipes, dividindo os times em dois potes distintos: um contendo os primeiros colocados de cada grupo e outro com os segundos colocados.

As oitavas de final da edição 2023/24 da Champions League estão agendadas para os dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro para os jogos de ida, e nos dias 5, 6, 12 e 13 de março para as partidas de volta. Confira abaixo a lista completa das equipes classificadas para as oitavas de final da competição:

Grupo A:

- Bayern de Munique

Grupo C:

- Real Madrid

Grupo D:

- Real Sociedad

- Inter de Milão

Grupo E:

- Atlético de Madrid

- Lazio

Grupo F:

- Borussia Dortmund

Grupo G:

- Manchester City

- RB Leipzig

Grupo H:

- Barcelona