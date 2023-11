United perde para o Copenhagen e se complica na Champions League

O Manchester United foi derrotado fora de casa pelo Copenhagen por 4 a 3 nesta quarta-feira (8), em partida válida pela quarta rodada da Champions League. A equipe da Dinamarca buscou a virada e conquistou uma vitória histórica na Liga dos Campeões. O resultado fez o time inglês perder uma posição no grupo A, e terminar a rodada em último, com três pontos, diminuindo drasticamente as chances dos ingleses de disputar o mata-mata da competição.

Mesmo com os dois gols marcados por Höjlund no primeiro tempo, os Reds Devils não foram capazes de conter a virada do clube dimanarques, que após a expulsão do atacante Rashford, conseguiu um empate antes do fim do primeiro tempo, com os gols de Elyounoussi e Diogo Gonçalves. Na segunda etapa, o United voltou a ficar na frente, com Bruno Fernandes de pênalti, mas Lerager e Bardghji garantiram o triunfo dos mandantes.

Com a vitória, o Copenhagen ocupa a vice-liderança do grupo A, com quatro pontos. As equipes voltam a campo pela quinta rodada da fase de grupos da Ligas dos Campeões no dia 29 de novembro. O Manchester United visita o Galatasaray na Turquia, e o Copenhagen joga fora de casa contra o Bayern, na Allianz Arena.

Mais jogos

Ainda pelo grupo A, o Bayern derrotou o Galatasaray por 2 a 1 e garantiu o 100% de aproveitamento na fase de grupos da Champions League, com 12 pontos. Com gols do artilheiro Harry Kane, o time bávaro teve controle da posse de bola, mas teve dificuldades para abrir o placar. O primeiro gol do atacante inglês aconteceu apenas aos 35 do segundo tempo, e cinco minutos depois, o camisa nove marcou pela segunda vez na partida. Já no fim da segunda etapa, Bakambu diminuiu a vantagem, mas o gol não foi suficiente para evitar a derrota do Galatasaray, que agora ocupa a terceira colocação do grupo.

O clube alemão enfrenta o Copenhagen no próximo dia 29 de novembro na Allianz Arena. Na mesma data, o Galatasaray recebe o Manchester United na Turquia

No grupo B, o Arsenal derrotou o Sevilla por 2 a 0 em casa e se manteve na primeira colocação da chave. Com gols de Saka e Trossard, os londrinos encaminham sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O Sevilla permanece na lanterna, com apenas dois pontos conquistados. Pelo mesmo grupo, o PSV venceu o Lens por 1 a 0 no estádio Philips Stadion, na Holanda. Com o gol solitário marcado por Luuk de Jong, o clube holandês avança para a segunda colocação na tabela do grupo B, com cinco pontos, quatro atrás do Arsenal. O Lens permanece com cinco pontos, mas cai para a terceira posição da chave.