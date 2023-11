Briga: antes da partida entre Newcastle e PSG, torcedores se enfrentam em café de Paris; vídeo

Torcedores do PSG se envolveram em mais um episódio de confusão, desta vez com a torcida do Newcastle, na noite desta segunda-feira (27). A violência aconteceu às vésperas do confronto entre os dois times em uma partida crucial pela Champions League, marcada para acontecer no estádio Parc des Princes, em Paris, nesta terça (28). A partida segue em 1 a 0 para os visitantes.

Os Ultras do PSG, a torcida organizada do clube francês, atacaram um café onde estavam reunidos diversos torcedores do Newcastle. Os fãs ingleses haviam saído de um bar, fechado por recomendação da polícia local devido ao receio de novos ataques por parte da torcida parisiense. Em busca de um novo local, optaram pelo café Seguin, onde foram surpreendidos e atacados por cerca de 30 torcedores do grupo organizado francês.

O risco de novos confrontos entre os torcedores do PSG e do Newcastle preocupa as autoridades, que permanecem em alerta máximo para possíveis incidentes, tanto nas proximidades do estádio quanto dentro dele, durante a partida.

Este incidente não é um caso isolado durante a atual edição da Champions League. Anteriormente, a torcida francesa já havia protagonizado conflitos com a torcida organizada do Milan, na Itália.