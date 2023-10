Cristiano Ronaldo ultrapassa Haaland e é jogador com mais gols marcados em 2023

Cristiano Ronaldo continua provando que é craque e se tornou o maior artilheiro do mundo em 2023, com 40 gols marcados. A marca foi atingida após o português marcar dois gols por Portugal na vitória contra Bósnia e Herzegovina, por 5 a 0. O atacante ultrapassou o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, que tem o saldo de 39 gols marcados.

Foram nove gols em sete partidas representando a Seleção Portuguesa, se tornando também artilheiro das Eliminatórias para a Eurocopa, e 31 gols em 36 jogos pelo Al-Nassr, clube pelo qual atua na Arábia Saudita.

No ano, são 43 jogos, com 40 gols e oito assistências, tendo uma média de 0.93 para balançar as redes e 1.11 de média em participação direta em gols.

Este é o 12º ano seguido em que CR7 marca 40 gols ou mais, ultrapassando a marca desde 2010, quando marcou 48 gols. Em 2013, atingiu a maior marca, ainda não superada: 69 gols.