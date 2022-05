Hacker devolve perfil de esposa de Ganso e se desculpa: 'admiração'

O jogador do Fluminense Paulo Henrique Ganso e sua esposa, Giovanna Costi, acabaram se envolvendo em uma situação inusitada na noite do último domingo (15/05). Tudo aconteceu após Ganso anunciar nas redes sociais que a conta de sua mulher havia sido hackeada e alertar os amigos e conhecidos para tomarem cuidado com possíveis golpes.

Pelos stories do Instagram, o jogador relatou que Giovanna não estava mais no comando de seus perfis e que os e-mails do casal também foram invadidos pelos hackers. No entanto, a história teve um desenrolar inusitado: o golpista mandou mensagem para Ganso, disse que devolveria a conta e ainda pediu desculpas pela situação.

Nas mensagens, o golpista disse, ainda, que não sabia se tratar da conta da esposa do jogador e que tinha muita “admiração” por Ganso: “Me desculpa aí, nem percebi que era da sua esposa. É meu trabalho. Não queria estar fazendo isso, mas pela admiração vou estar devolvendo para vocês”. Veja a conversa:

A situação virou um dos assuntos mais comentados da web.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)