Messi, Mbappé e Haaland disputam prêmio The Best da Fifa de 2024

A FIFA revelou, na manhã desta quinta (14), os três finalistas masculinos para o cobiçado prêmio The Best da FIFA. Lionel Messi, campeão mundial com a Argentina e laureado com a Bola de Ouro pela revista France Football, figura entre os concorrentes em busca da honraria.

O atacante francês Kylian Mbappé, vice-campeão mundial e artilheiro da última Copa do Mundo, representando o Paris Saint-Germain, também se destaca na disputa. Juntamente a ele, Erling Haaland, vitorioso com a Tríplice Coroa pelo Manchester City e detentor da Chuteira de Ouro na temporada passada, completa o trio de finalistas.

Os vencedores das diversas categorias do prêmio The Best serão revelados em uma cerimônia da FIFA marcada para o dia 15 de janeiro, em um evento especial que terá lugar em Londres.

Conforme anunciado pela entidade, a presente edição do prêmio levará em consideração o período compreendido entre 19 de dezembro de 2022 (dia subsequente à final da Copa do Mundo) e 20 de agosto deste ano. Vale destacar que Lionel Messi foi o agraciado com o último The Best, que abrangeu um ano e meio e incorporou a análise do Mundial em sua avaliação.