Filho de Paulo Henrique Ganso, o 'Gansinho' ganha festa temática inspirada no Fluminense

O pequeno Henrico, filho do jogador Ganso, celebrou seu nono aniversário com uma festa temática repleta de elementos do Fluminense, time de coração da família. A festa foi carinhosamente apelidada de "Gansinho" em homenagem ao apelido dado pela torcida tricolor ao jogador.

A celebração foi decorada com detalhes que remetem ao clube, como a entrada que faz referência ao CT Vale das Laranjeiras, onde a base do Fluminense realiza seus treinos. Além disso, um painel com a inscrição "Moleques de Xerém" também fazia parte da decoração. As imagens dessa festa especial foram compartilhadas nas redes sociais pela esposa de Ganso e mãe de Henrico, Giovanna Costi.

Gansinho com a família durante a festa de nove anos. (Reprodução Instagram)

Henrico começou a sua jornada nas categorias de base do Fluminense na temporada anterior e, com apenas nove anos de idade, já se destaca no futsal em Laranjeiras e no campo em Xerém. Em julho, conquistou seu primeiro título ao se sagrar campeão da Taça Guanabara Sub-9.

É importante destacar que o futsal do Fluminense desempenha um papel fundamental na formação de jogadores para o campo. As categorias sub-9 e sub-10 proporcionam aos jovens atletas a oportunidade de fazer a transição do salão para os gramados, preparando-os para as dimensões maiores do campo a partir do sub-11. A partir do sub-13, os jogadores permanecem exclusivamente no futebol de campo. Vale mencionar que Liam, o filho caçula de Marcelo, também está envolvido com o clube, atuando na categoria sub-8.