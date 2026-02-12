Nova série do Homem Aranha com Nicolas Cage ganha trailer colorido e em preto e branco; assista

Com o título "Spider-Noir", a nova série do Homem-Aranha teve, nesta quinta-feira (12), dois novos trailers divulgados pela plataforma de streaming Prime Video. Assim como os trailes foram produzidos em preto e branco e outro em cores, a série também será lançada em ambos os estilos, de maneira que possam ser exploradas as influências clássicas do gênero sombrio para fazer menção à própria estética do seriado.

A produção de Homem-Aranha conta com oito episódios previstos no total, dos quais dois terão direção e produção direta de Harry Bradbeer, um dos diretores britânicos mais conhecidos e famoso por entregar trabalhos como "Fleabag", "Killing Eve", "Enola Holmes" e "Enola Holmes 2".

Trailer de "Spider-Noir"

A série "Spider-Noir" é ambientada na cidade de Nova York dos anos 1930 e a trama gira em torno da vida de um policial que antigamente atuava como o único super-herói da região. Uma das novidades que mais chamam a atenção na produção é que a série é estrelada pelo ator Nicolas Cage, que interpreta o personagem Ben Reilly, um detetive inusitado, mas que também é conhecido como o "Homem-Aranha Noir".

Ao longo das imagens que podem ser observadas no trailer, é possível perceber Nicolas Cage se balançando pelos prédios da cidade, saltando entre carros e, principalmente, lutando contra bandidos. Além do ator norte-americano, o elenco também conta com outros nomes famosos, como por exemplo: Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez e Jack Huston.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)