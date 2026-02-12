Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Nova série do Homem Aranha com Nicolas Cage ganha trailer colorido e em preto e branco; assista

A produção conta com oito episódios previstos que serão lançados na Amazon Prime

Victoria Rodrigues
fonte

A estreia da série está prevista para o dia 27 de maio de 2026. (Foto: Divulgação/ Sony)

Com o título "Spider-Noir", a nova série do Homem-Aranha teve, nesta quinta-feira (12), dois novos trailers divulgados pela plataforma de streaming Prime Video. Assim como os trailes foram produzidos em preto e branco e outro em cores, a série também será lançada em ambos os estilos, de maneira que possam ser exploradas as influências clássicas do gênero sombrio para fazer menção à própria estética do seriado.

A produção de Homem-Aranha conta com oito episódios previstos no total, dos quais dois terão direção e produção direta de Harry Bradbeer, um dos diretores britânicos mais conhecidos e famoso por entregar trabalhos como "Fleabag", "Killing Eve", "Enola Holmes" e "Enola Holmes 2".

VEJA MAIS

image VÍDEO: ‘Homem Aranha’ e ‘Deadpool’ são flagrados dançando brega agarradinhos em Belém
Super-heróis da Marvel trocam luta por romance ao som de brega paraense e vídeo bomba na web

image Pai de Tom Holland detalha acidente que causou lesão no ator nas filmagens de 'Homem-Aranha'
O pai do ator também negou que uma "mulher misteriosa' tenha sido ferida nas filmagens

image Oruam é solto da prisão no Rio de Janeiro e usa máscara do Homem-Aranha
Decisão do STJ substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares; rapper agora vai responder ao processo em liberdade

Trailer de "Spider-Noir"

A série "Spider-Noir" é ambientada na cidade de Nova York dos anos 1930 e a trama gira em torno da vida de um policial que antigamente atuava como o único super-herói da região. Uma das novidades que mais chamam a atenção na produção é que a série é estrelada pelo ator Nicolas Cage, que interpreta o personagem Ben Reilly, um detetive inusitado, mas que também é conhecido como o "Homem-Aranha Noir". 

Ao longo das imagens que podem ser observadas no trailer, é possível perceber Nicolas Cage se balançando pelos prédios da cidade, saltando entre carros e, principalmente, lutando contra bandidos. Além do ator norte-americano, o elenco também conta com outros nomes famosos, como por exemplo: Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez e Jack Huston. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

nova série

homem-aranha

nicolas cage

data

trailer
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

REPERCUSSÃO

BBB 26: Equipe de Maxiane se pronuncia após sister virar meme por make borrada; vídeo

Os administradores da página de Maxi no Instagram usaram o perfil na última quarta-feira (11) para comentar sobre o assunto

12.02.26 15h47

MÚSICAS

AQNO e Nat Esquema celebram as pistas de dança do Pará com EP

“No Esquema” apresenta ao público novas versões de faixas de “Latino Brega Love”, explorando o “Rock Doido” paraense e outras sonoridades eletrônicas em uma experiência imersiva de pista

12.02.26 13h16

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESTÉTICA

Gretchen faz nova harmonização no bumbum aos 66 anos

Cantora realizou procedimento em clínica de São Paulo e compartilhou resultado nas redes sociais

12.02.26 10h24

BBB 26

Sol Vega se pronuncia após expulsão do BBB 26 por agressão: 'Estou em paz'

A ex-participante também garantiu que pretende conversar com mais calma e esclarecer os acontecimentos

12.02.26 8h13

PROMESSA CUMPRIDA!

Após liderança, Jonas paga promessa e toma banho pelado no BBB 26

Líder da semana, modelo fez gesto após festa e relembrou episódio polêmico do passado com '22'

12.02.26 9h44

NOVELA

Três Graças chega ao capítulo 100 com tiro e revelações nesta quinta-feira (12); confira o resumo

Inauguração da Fundação Ferette termina em confusão, com protagonista baleado, Rogério reaparecendo em público e beijo inesperado de Misael e Consuelo

12.02.26 9h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda