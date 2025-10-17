Capa Jornal Amazônia
Conheça a novela turca 'Berço de Ouro', Top-10 da Netflix no Brasil

Aslı Enver, Engin Akyürek, Serkan Altunorak estão no elenco principal

Rafael Lédo
fonte

A novela turca "Berço de Ouro" está em segundo lugar no Top-10 da Netflix (Divulgação)

A novela turca "Berço de Ouro" está fazendo sucesso no Brasil. Com um elenco estrelado, o seriado conta com boas atuações para cativar o público. A dizi conquistou o público a ponto da Netflix considerar expandir a história para uma segunda temporada.

O enrendo da história é sobre uma mulher que leva uma vida luxuosa e desconfia de todos ao seu redor por conta da sua posição privilegiada. Tudo muda quando um novo-rico de aproxima e eles vão testar os limites da confiança e do amor.

O elenco principal é formado por Aslı Enver ("A Noiva de Istambul" e "Promessa do Paraíso"), Engin Akyürek ("Farah: A Garota da Limpeza", "Dinheiro Sujo e Amor" e ("Fatmagül: A Força do Amor") e Serkan Altunorak ("Século Magnífico"). 

Confira os detalhes da novela turca "Berço de Ouro":

Trailer da novela turca "Berço de Ouro"

Qual a história da novela turca "Berço de Ouro"?

Nihal (Asli Enver) é uma mulher que já nasceu rica e hoje em dia é um diplomata. De família tradicional, ela desconfia de todos ao seu redor, acreditando que a sua posição na sociedade acaba por chamar atenção. Ela enxerga o mundo como uma batalha entre os herdeiros e "novos-ricos".

Do outro lado, está Osman (Engin Akyürek), um homem que construiu a sua fortuna do zero. Ele pode representar uma ameaça a elite da cidade, principalmente, porque ele acaba se aproximando de muitas pessoas influentes. Com o passar do tempo, alguns caminhos já não tem volta.

A desconfiança e amor passam a conviver lado a lado e esta combinação pode resultar num relacionamento intenso.

Qual o elenco da novela turca "Berço de Ouro"?

O elenco principal da novela turca "Berço de Ouro" é formado por Aslı Enver, Engin Akyürek e Serkan Altunorak.

image Aslı Enver interpreta "Nihal" na novela turca "Berço de Ouro" (Reprodução / Instagram @aslienver)
image O ator Engin Akyürek interpreta "Osman" na novela turca "Berço de Ouro" (Reprodução / Instagram @enginakyurek)

Qual o gênero da novela turca "Berço de Ouro"?

O seriado turco é classificado como Drama.

Quantos episódios tem a novela turca "Berço de Ouro"?

A novela turca conta com 8 episódios na plataforma de streaming.

Onde assistir à novela turca "Berço de Ouro"?

A dizi está disponível na Netflix com legendas e dublagem em português.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

