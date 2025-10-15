Dia dos Professores: conheça algumas novelas turcas para celebrar a profissão

As novelas turcas têm professores inesquecíveis para os seus alunos e para o público. Assim como na vida real, os personagens buscam ensinar o melhor e servir de exemplo para os estudantes. A dedicação chega a ser tamanha, que numa das séries, a professora se torna uma verdadeira mãe, ainda que a responsabilidade da criação não seja dela.

Para celebrar o Dia dos Professores que acontece nesta quarta-feira (15/10), no Brasil, a indicação é por conta da novela turca "Mãe", também conhecida pelo título original "Anne". A produção tem como enredo uma professora substituta dos anos inicias que acaba indo além da obrigação do trabalho, então passa a cuidar de uma aluna como se fosse sua filha por causa dos problemas que a garotinha sofre em casa.

VEJA MAIS

O elenco principal é formado por Cansu Dere ("A Iludida") e Beren Gökyıldız ("Minha Menina"). A direção é por conta de Nadim Güc ("Força de Mulher") e Merve Girgin ("O Segredo de Feriha"). O roteiro é assinado por Melek Seven ("Você é a Minha Pátria") e Deniz Gürlek ("O Último Guardião").

Confira duas novelas turcas para celebrar o Dia dos Professores:

1. Novela turca "Mãe" ("Anne")

Sinopse: A novela turca é focada na jovem professora substituta Zeynep Güneş (Cansu Dere) e Melek (Beren Gökyıldız), uma menina de 7 anos que tem passado por momentos muito difíceis apesar da pouca idade. Depois que o pai dela morreu, a mãe (Gonca Vuslateri) acaba descontando toda a tristeza e amargura que sente pela vida na criança. Além disso, ela acaba passando a conviver com um padastro violento e que a humilha constantemente. Sabendo da realidade da criança, a professora não pensará duas vezes em sequestrá-la para dar uma vida melhor a ela e se tornar a nova mãe dela. Esse será o início de uma relação cheia de afeto e preechimento das lacunas que a falta de amor da família trazem.

Elenco: Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Gonca Vuslateri, Berkay Ateş e Can Nergis

Gênero: Drama

Número de episódios: 85

Onde assistir: Globoplay

2. Novela turca "Love 101"

Sinopse: Um grupo de alunos são considerados os piores de toda a escola. Só que eles são protegidos por uma professora que acredita que eles podem mudar e tudo não passa de uma fase. Só que tudo muda quando há a possibilidade dela ser transferida. Uma solução é fazer com que ela se case com outro professor.

Elenco: Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz e Kaan Urgancıoğlu

Gênero: Drama e Comédia

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)