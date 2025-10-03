Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela Turca chevron right

Conheça a novela turca 'Lembranças de um Amor', estrelada por Hande Erçel e Barış Arduç

Nova novela com a atriz está fazendo sucesso entre os fãs das dizis

Rafael Lédo
fonte

A novela turca "Lembranças de um Amor" está disponível na Disney+ e é estrelada por Hande Erçel e Barış Arduç (Divulgação)

Hande Erçel é uma das atrizes mais famosas do universo turco. A novela turca mais recente protagonizada por ela é "Lembranças de um Amor", também conhecida pelo título original "Aski Hatirla". Com uma história envolvente e paisagens de tirar o fôlego, a dizi tem cativado cada vez mais os fãs com um amor cheio de reviravoltas que pode encontrar tranquilidade quando um desafio aparece.

O elenco da novela turca é formado por Hande Erçel, Barış Arduç, Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Sezin Akbaşoğulları e Fatih Al. O enredo da dizi é sobre um casal que teve um término doloroso e eles ainda lutaram para sarar as marcas. Só que uma mensagem em que ambos recebem pode acabar mudando tudo.

VEJA MAIS

image Novela turca: Conheça as atrizes com mais seguidores nas redes sociais
Atrizes turcas são um sucesso nas redes sociais com carisma, talento e beleza

image Conheça a novela turca 'Esaret', estrelada por Cenk Torun
A dizi também é conhecida pelo título em português como 'Cativeiro'

A direção é por conta de Özgür Önurme (Fatma). O roteiro é assinado por Ahmet Vatan (Fatma). 

Esta é a segunda parceria entre Hande Erçel e Barış Arduç. Eles dividiram as telonas no filme turco "Rumo ao Vento", disponível na Netflix. Por conta do sucesso e da química entre eles, uma nova produção já está em planejamento.

Confira os detalhes da novela turca "Lembranças de um Amor":

Qual o trailer da novela turca "Lembranças de um Amor"?

Qual a história da novela turca "Lembranças de um Amor"?

Um casal estava prestes a se casar, só que uma separação dolorosa marca o que parece ser o fim da relação do dois. Güneş (Hande Erçel) é uma estrela nas redes sociais que deseja realizar os sonhos da irmã. Deniz (Barış Arduç) ainda nutre sentimentos pela ex.

Uma mensagem misteriosa pode ser o início de um retorno. Eles são nomeados herdeiros e precisam embarcar numa viagem para um lugar paradisíaco. Enquanto ela vai atrás de dinheiro para financiar os objetivos da irmã, ele tenta proteger a amada de um novo relacionamento que pode destruir com a sua vida.

image Uma viagem para a Capadócia pode mudar o destino deste ex-casal (Divulgação)

Esta é a oportunidade para eles retomarem o diálogo a partir das lembranças boas que viveram. O amor pode acontecer novamente para os dois.

Qual o elenco da novela turca "Lembranças de um Amor"?

O elenco principal é formado por Hande Erçel e Barış Arduç.

image Hande Erçel é uma das atrizes mais famosas de novela turca. Neste ano, ela é a protagonista da dizi "Lembranças de um Amor" (Reprodução / Instagram @handemiyy)
image Barış Arduç é um dos protagonistas da novela turca "Lembranças de um Amor", disponível na Disney+ (Reprodução / Instagram @arducbrs)


Quanto episódios tem a novela turca "Lembranças de um Amor"?

A novela turca conta com oito episódios disponíveis na plataforma de streaming.

Onde assistir à novela turca "Lembranças de um Amor"?

A dizi está disponível na Disney+ com legendas e dublagem em português.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela turca

novelas turcas

novela turca na disney+

novelas turcas em português
Novela Turca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SURPRESA

VÍDEO: Zaynara aparece de repente em aula de fitdance e dança com alunos de academia em Belém

Cantora se junta aos alunos durante coreografia de “Perfume de Bôta” e transforma aula em diversão

03.10.25 19h26

FAMOSOS

Rafa Kalimann volta a Belém como embaixadora da Varanda de Nazaré 2025

Grávida de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan, influenciadora está retornando para Belém pelo terceiro ano consecutivo

03.10.25 19h01

TRAGÉDIA

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

03.10.25 13h03

CÍRIO 2025

Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes

Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará

03.10.25 9h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRAGÉDIA

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

03.10.25 13h03

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

CULTURA

Psica anuncia centro cultural permanente em Belém para pautar cultura e clima além da COP30

Com o nome Casa Dourada, o casarão histórico foi transformado em espaço cultural para “fortalecer as multivozes da Amazônia”, diz o Instituto Psica

03.10.25 13h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda