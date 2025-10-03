Conheça a novela turca 'Lembranças de um Amor', estrelada por Hande Erçel e Barış Arduç

Hande Erçel é uma das atrizes mais famosas do universo turco. A novela turca mais recente protagonizada por ela é "Lembranças de um Amor", também conhecida pelo título original "Aski Hatirla". Com uma história envolvente e paisagens de tirar o fôlego, a dizi tem cativado cada vez mais os fãs com um amor cheio de reviravoltas que pode encontrar tranquilidade quando um desafio aparece.

O elenco da novela turca é formado por Hande Erçel, Barış Arduç, Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Sezin Akbaşoğulları e Fatih Al. O enredo da dizi é sobre um casal que teve um término doloroso e eles ainda lutaram para sarar as marcas. Só que uma mensagem em que ambos recebem pode acabar mudando tudo.

A direção é por conta de Özgür Önurme (Fatma). O roteiro é assinado por Ahmet Vatan (Fatma).

Esta é a segunda parceria entre Hande Erçel e Barış Arduç. Eles dividiram as telonas no filme turco "Rumo ao Vento", disponível na Netflix. Por conta do sucesso e da química entre eles, uma nova produção já está em planejamento.

Confira os detalhes da novela turca "Lembranças de um Amor":

Qual o trailer da novela turca "Lembranças de um Amor"?

Qual a história da novela turca "Lembranças de um Amor"?

Um casal estava prestes a se casar, só que uma separação dolorosa marca o que parece ser o fim da relação do dois. Güneş (Hande Erçel) é uma estrela nas redes sociais que deseja realizar os sonhos da irmã. Deniz (Barış Arduç) ainda nutre sentimentos pela ex.

Uma mensagem misteriosa pode ser o início de um retorno. Eles são nomeados herdeiros e precisam embarcar numa viagem para um lugar paradisíaco. Enquanto ela vai atrás de dinheiro para financiar os objetivos da irmã, ele tenta proteger a amada de um novo relacionamento que pode destruir com a sua vida.

Uma viagem para a Capadócia pode mudar o destino deste ex-casal (Divulgação)

Esta é a oportunidade para eles retomarem o diálogo a partir das lembranças boas que viveram. O amor pode acontecer novamente para os dois.

Qual o elenco da novela turca "Lembranças de um Amor"?

O elenco principal é formado por Hande Erçel e Barış Arduç.

Hande Erçel é uma das atrizes mais famosas de novela turca. Neste ano, ela é a protagonista da dizi "Lembranças de um Amor" (Reprodução / Instagram @handemiyy)

Barış Arduç é um dos protagonistas da novela turca "Lembranças de um Amor", disponível na Disney+ (Reprodução / Instagram @arducbrs)



Quanto episódios tem a novela turca "Lembranças de um Amor"?

A novela turca conta com oito episódios disponíveis na plataforma de streaming.

Onde assistir à novela turca "Lembranças de um Amor"?

A dizi está disponível na Disney+ com legendas e dublagem em português.

