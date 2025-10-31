Nilson Chaves e Vital Lima apresentam o show 'Certas Canções' em Belém

Nos dias 26 e 27 de novembro, o Teatro Margarida Schivasappa será palco de um encontro especial entre dois grandes nomes da música paraense: Nilson Chaves e Vital Lima. Juntos, eles apresentam o show “Certas Canções”, um espetáculo que marca um novo momento na trajetória dos artistas e celebra a força das memórias afetivas através da música.

O conceito do show nasceu de uma conversa entre Nilson e Vital sobre canções que ocupam um lugar especial em suas vidas, músicas próprias e de outros compositores, que despertam lembranças e emoções compartilhadas. São canções que, para além de suas histórias pessoais, também fazem parte da memória coletiva de tantas pessoas.

“Certas Canções” propõe uma viagem sensível por esse repertório de afeto e tempo. Um convite para revisitar melodias que atravessam gerações e permanecem vivas na lembrança de quem as ouve. Como descrevem os próprios artistas, o espetáculo é uma celebração desse “tempo virtual”, onde o presente se conecta ao passado e às possibilidades do futuro.

Mais do que um show, é um reencontro com emoções que dormem em nossa porção mais afetiva — canções que são, ao mesmo tempo, trilha sonora de vidas e testemunhas de histórias inesquecíveis.

Agende-se

Datas: 26 e 27 de novembro

Hora: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa

Informações: (91) 98510-5190

Ingressos antecipados: sympla.com.br e Loja Outer (Boulevard Shopping Belém – 2º piso)