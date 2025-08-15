Nilson Chaves entra na reta final do lançamento de série de sete músicas

Nesta sexta-feira, 15, o cantor e compositor Nilson Chaves está lançando a penúltima parte de uma série especial de sete canções em homenagem à região. O projeto, que já teve parte das faixas disponibilizadas nas plataformas digitais, conta com distribuição da Nikita Music e será finalizado no dia 22 de agosto, com o lançamento da música “Fauna e Flora”. A iniciativa ganha ainda mais força ao acontecer no mesmo ano da COP30, que será realizada em Belém, cidade natal do artista.

Dando sequência ao projeto, será lançada a música “Sonha Amazônia”, com letra do poeta e escritor tocantinense Tião Pinheiro, que aborda os riscos ambientais enfrentados pela Amazônia e os impactos percebidos nos rios e nas florestas.

As músicas da série são lançadas semanalmente, às sextas-feiras, e refletem aspectos culturais, sociais e ambientais da Amazônia. Entre as faixas já disponíveis estão “Marajoara”, cuja letra é baseada em um poema de Ivanildo Pessoa que aborda os costumes, o linguajar e as tradições do povo amazônico; “Amazonicamente”, que descreve os diferentes modos de vida na região, incluindo ribeirinhos, caboclos, indígenas e moradores urbanos; “Pô pó pô”, inspirada na navegação dos rios amazônicos, com a utilização de uma expressão onomatopeica; “História e Lenda”, com letra do poeta Fernando Pessoa, que combina elementos históricos e narrativas tradicionais da região; e “Bela”, inspirada no diário de uma menina da cidade síria de Alepo durante a guerra.

Por fim, no dia 22 de agosto, será lançada “Fauna e Flora”, composição com letra de Max Reis que descreve os animais da floresta e as relações entre as espécies no ecossistema amazônico.

VEJA MAIS

Nilson Chaves, que foi indicado na primeira edição do Grammy Latino em 2000, vê no projeto uma oportunidade de sensibilizar o público para a importância da região amazônica. “Minha ideia é que todos possam ouvir com calma e clareza cada canção”, afirma o artista.

Para Felippe Llerena, diretor-executivo da Nikita, este projeto representa mais do que um lançamento musical. “O Nilson Chaves é um patrimônio da música brasileira, não somente da Amazônia e do Pará. Tê-lo conosco é uma grande felicidade para nós, que apoiamos tanto a música de todas as regiões do Brasil", destaca.

APRESENTAÇÃO

Além do lançamento da música “Sonha Amazônia”, Nilson Chaves se apresenta nesta sexta-feira, 15, no Rio de Janeiro. O artista paraense é atração no Festival TOCA 2025, que celebra nomes fundamentais que traduzem a pluralidade de vivências, sonoridades e histórias da Amazônia Brasileira”.

Este ano, o TOCA chega à sua quinta edição com um foco especial a música da Amazônia Legal, dando mais visibilidade a artistas amazônidas, vindos de uma região gigante e cheia de potência criativa, que inclui estados como Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso.

Nilson Chaves fará parte da Noites do Norte, com apresentação na região da Praça Mauá. Além disso, o artista do Pará "batiza" a categoria especial do Prêmio TOCA deste ano.