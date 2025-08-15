Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Nilson Chaves entra na reta final do lançamento de série de sete músicas

Projeto em homenagem à Amazônia, terá mais uma canção disponibilizada para o público

O Liberal
fonte

Nilson Chaves lança a música “Sonha Amazônia" (Divulgação)

Nesta sexta-feira, 15, o cantor e compositor Nilson Chaves está lançando a penúltima parte de uma série especial de sete canções em homenagem à região. O projeto, que já teve parte das faixas disponibilizadas nas plataformas digitais, conta com distribuição da Nikita Music e será finalizado no dia 22 de agosto, com o lançamento da música “Fauna e Flora”. A iniciativa ganha ainda mais força ao acontecer no mesmo ano da COP30, que será realizada em Belém, cidade natal do artista.

Dando sequência ao projeto, será lançada a música “Sonha Amazônia”, com letra do poeta e escritor tocantinense Tião Pinheiro, que aborda os riscos ambientais enfrentados pela Amazônia e os impactos percebidos nos rios e nas florestas.

As músicas da série são lançadas semanalmente, às sextas-feiras, e refletem aspectos culturais, sociais e ambientais da Amazônia. Entre as faixas já disponíveis estão “Marajoara”, cuja letra é baseada em um poema de Ivanildo Pessoa que aborda os costumes, o linguajar e as tradições do povo amazônico; “Amazonicamente”, que descreve os diferentes modos de vida na região, incluindo ribeirinhos, caboclos, indígenas e moradores urbanos; “Pô pó pô”, inspirada na navegação dos rios amazônicos, com a utilização de uma expressão onomatopeica; “História e Lenda”, com letra do poeta Fernando Pessoa, que combina elementos históricos e narrativas tradicionais da região; e “Bela”, inspirada no diário de uma menina da cidade síria de Alepo durante a guerra.

Por fim, no dia 22 de agosto, será lançada “Fauna e Flora”, composição com letra de Max Reis que descreve os animais da floresta e as relações entre as espécies no ecossistema amazônico.

VEJA MAIS

image Gaby Amarantos e Nilson Chaves representam o Pará em festival sobre cultura brasileira no RJ
Programação destaca a riqueza da Amazônia e sua influência na arte produzida no país

image Nilson Chaves, Vital Lima e Marco André se unem em segunda temporada de ‘40 anos de parceria’
O trio vai levar para duas apresentações os maios sucessos da música popular paraense

Nilson Chaves, que foi indicado na primeira edição do Grammy Latino em 2000, vê no projeto uma oportunidade de sensibilizar o público para a importância da região amazônica. “Minha ideia é que todos possam ouvir com calma e clareza cada canção”, afirma o artista.
Para Felippe Llerena, diretor-executivo da Nikita, este projeto representa mais do que um lançamento musical. “O Nilson Chaves é um patrimônio da música brasileira, não somente da Amazônia e do Pará. Tê-lo conosco é uma grande felicidade para nós, que apoiamos tanto a música de todas as regiões do Brasil", destaca. 

APRESENTAÇÃO

Além do lançamento da música “Sonha Amazônia”, Nilson Chaves se apresenta nesta sexta-feira, 15, no Rio de Janeiro. O artista paraense é atração no Festival TOCA 2025, que celebra nomes fundamentais que traduzem a pluralidade de vivências, sonoridades e histórias da Amazônia Brasileira”.

Este ano, o TOCA chega à sua quinta edição com um foco especial a música da Amazônia Legal, dando mais visibilidade a artistas amazônidas, vindos de uma região gigante e cheia de potência criativa, que inclui estados como Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso.

Nilson Chaves fará parte da Noites do Norte, com apresentação na região da Praça Mauá. Além disso, o artista do Pará "batiza" a categoria especial do Prêmio TOCA deste ano.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Nilson Chaves

Música
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

Megadeth anuncia último álbum e turnê de despedida e pede para fãs não ficarem bravos

14.08.25 15h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

Música

Após sucesso com single, Chappell Roan afirma que não haverá álbum nos próximos 5 anos

Cantora falou sobre o single The Subway e explicou por que não pretende lançar novo disco em breve

05.08.25 10h53

despedida

Cerimônia de cremação do corpo de Preta Gil é realizada ao som de 'Drão'

Na chegada do corpo ao cemitério, segundo a revista Quem, um violinista tocava Drão, canção de Gilberto Gil inspirada pelo relacionamento com Sandra Gadelha, mãe de Preta

25.07.25 17h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

FATURAMENTO DOBRADO

Mulher com duas vaginas e dois úteros fatura milhões com conteúdo adulto; conheça!

A jovem de 27 anos possui uma condição rara que atinge 0,3% das pessoas com útero e vagina

14.08.25 16h18

Alane Dias marca presença na festa de Bruna Marquezine ao lado do namorado Francisco Gil

Os 30 anos da artista estão sendo comemorado na Ilha Fiscal, no Rio

15.08.25 23h16

CELEBRIDADES

Francisco Gil aparece com Alane Dias e filha após morte de Preta Gil; veja fotos

O momento aconteceu durante a renovação de votos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, realizada no Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul

11.08.25 20h47

CULTURA

Feira do Livro em Belém recebe estande da Livraria do Senado com obras históricas e lançamentos

Público terá acesso a mais de 200 títulos sobre história, legislação e literatura, além de lançamentos recentes

15.08.25 23h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda