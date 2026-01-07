Bruno Mars anuncia nova música para sexta; cantor lança em fevereiro primeiro álbum em dez anos

Bruno Mars anunciou o lançamento de uma nova música para sexta-feira, 9, um aquecimento para seu novo álbum de estúdio, The Romantic, que chega em 27 de fevereiro.

The Romantic será o primeiro trabalho solo do cantor em dez anos: o último foi 24K Magic, de 2016. Nesse meio tempo, em 2021, lançou o disco An Evening with Silk Sonic, da dupla Silk Sonic, uma parceria com Anderson .Paak.

Mars também colaborou com outros artistas em faixas de sucesso, como APT., com Rosé, do grupo de k-pop BLACKPINK, e Die With a Smile, com Lady Gaga - ambas lançadas em 2024.

Apesar da década sem lançar nenhum trabalho solo completo, o cantor se manteve relevante na indústria. Segundo a Forbes, ele foi um dos 25 músicos mais bem pagos de 2025, aparecendo na 22ª posição da lista.

O cantor veio ao Brasil com frequência nos últimos anos. Em 2023, foi headliner do festival The Town, em São Paulo, com duas apresentações; no ano seguinte, embarcou com sua banda, Hooligans, em uma maratona de 14 shows em cinco cidade do País.