Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Precisa acontecer no Brasil': Will.i.am planeja reencontro do Black Eyed Peas com Fergie

"Você sabe o que temos que fazer. Se nós vamos fazer, tem que ser no Brasil", afirmou o músico.

Estadão Conteúdo
fonte

(Divulgação)

O retorno do Black Eyed Peas à formação original voltou ao centro das conversas após declarações de Will.i.am. Em entrevista ao programa #TheLAB, comandado pelo produtor brasileiro Papatinho, o músico revelou que já imagina um plano para reunir novamente apl.de.ap, Taboo e Fergie, com direito a álbum inédito e estreia durante o carnaval do Rio de Janeiro.

Segundo Will.i.am, a ideia seria desenvolver um disco pensado especificamente para a folia carioca e lançá-lo no período do carnaval. Para o rapper, o Brasil seria o cenário adequado para marcar um eventual retorno do quarteto que fez sucesso mundial entre os anos 2000 e a década seguinte.

"Imagine nós fazemos um álbum para o carnaval do Rio e lançamos no carnaval do Rio. E sou eu, Taboo, Apl e Fergie. Isso seria épico", disse Will.i.am. Segundo o rapper, caso a formação clássica volte a se reunir, o projeto precisaria acontecer no Brasil. "Se fôssemos trazer essa formação de volta, isso precisa acontecer no Brasil, no carnaval. Esse é o palco para isso", acrescentou.

Durante a conversa, Will.i.am também mandou um recado direto para Fergie, que deixou o grupo em 2018. "Você sabe o que temos que fazer. Se nós vamos fazer, tem que ser no Brasil", afirmou o músico.

O produtor Papatinho reagiu com bom humor à proposta e concordou que um reencontro do Black Eyed Peas no carnaval do Rio teria grande impacto. Ele disse estar pronto para colaborar caso o projeto avance.

Postagens aumentam rumores

As falas de Will.i.am se somam a publicações recentes que reacenderam as especulações entre os fãs. Em dezembro de 2025, Fergie publicou uma foto ao lado do cantor, apl.de.ap e Taboo nas redes sociais.

"Finalmente pudemos compartilhar uma refeição e celebrar nossos aniversários importantes juntos. Que noite especial com meus irmãos, repleta de amor", legendou a cantora.

O perfil oficial do Black Eyed Peas também comentou o encontro, afirmando que marcos ganham outro significado quando compartilhados com a família. As postagens geraram uma série de comentários pedindo o retorno da formação original.

Atualmente, o Black Eyed Peas segue como trio, formado por Will.i.am, apl.de.ap e Taboo, com a cantora J. Rey Soul atuando como vocalista desde 2018.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Black Eyed Peas

Fergie

Will.i.am

reencontro

Rio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’

Programação gratuita une esportes e cultura geek

08.01.26 16h26

CRIME

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Não há informações sobre a presença da artista no automóvel

08.01.26 14h26

ENSAIOS DA ANITTA

Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Show pré-carnaval da cantora Anitta acontece pela primeira vez em Belém e tem "Cosmos" como tema principal

08.01.26 12h56

PRÉ-CARNAVAL

Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

Bloco de rua comandado por Elói Iglesias abre o pré-carnaval da capital com festa gratuita no Portal da Amazônia

08.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

POLÊMICA

Andressa Urach posa nua segurando uma Bíblia e gera revolta: 'Deus está comigo'

A publicação veio logo depois da influenciadora revelar que pretende abrir uma igreja para pecadores

07.08.24 15h11

SENSUAL

Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

25.01.23 16h26

MUSA

Juliana 'Bonde' sensualiza nas redes sociais para alegria dos fãs

No Stories do Instagram, a cantora do Bonde do Forró colocou o bumbum empinado diante das câmeras ao surgir de short jeans e top tomara que caia

09.02.21 10h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda