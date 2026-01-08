'Precisa acontecer no Brasil': Will.i.am planeja reencontro do Black Eyed Peas com Fergie
"Você sabe o que temos que fazer. Se nós vamos fazer, tem que ser no Brasil", afirmou o músico.
O retorno do Black Eyed Peas à formação original voltou ao centro das conversas após declarações de Will.i.am. Em entrevista ao programa #TheLAB, comandado pelo produtor brasileiro Papatinho, o músico revelou que já imagina um plano para reunir novamente apl.de.ap, Taboo e Fergie, com direito a álbum inédito e estreia durante o carnaval do Rio de Janeiro.
Segundo Will.i.am, a ideia seria desenvolver um disco pensado especificamente para a folia carioca e lançá-lo no período do carnaval. Para o rapper, o Brasil seria o cenário adequado para marcar um eventual retorno do quarteto que fez sucesso mundial entre os anos 2000 e a década seguinte.
"Imagine nós fazemos um álbum para o carnaval do Rio e lançamos no carnaval do Rio. E sou eu, Taboo, Apl e Fergie. Isso seria épico", disse Will.i.am. Segundo o rapper, caso a formação clássica volte a se reunir, o projeto precisaria acontecer no Brasil. "Se fôssemos trazer essa formação de volta, isso precisa acontecer no Brasil, no carnaval. Esse é o palco para isso", acrescentou.
Durante a conversa, Will.i.am também mandou um recado direto para Fergie, que deixou o grupo em 2018. "Você sabe o que temos que fazer. Se nós vamos fazer, tem que ser no Brasil", afirmou o músico.
O produtor Papatinho reagiu com bom humor à proposta e concordou que um reencontro do Black Eyed Peas no carnaval do Rio teria grande impacto. Ele disse estar pronto para colaborar caso o projeto avance.
Postagens aumentam rumores
As falas de Will.i.am se somam a publicações recentes que reacenderam as especulações entre os fãs. Em dezembro de 2025, Fergie publicou uma foto ao lado do cantor, apl.de.ap e Taboo nas redes sociais.
"Finalmente pudemos compartilhar uma refeição e celebrar nossos aniversários importantes juntos. Que noite especial com meus irmãos, repleta de amor", legendou a cantora.
O perfil oficial do Black Eyed Peas também comentou o encontro, afirmando que marcos ganham outro significado quando compartilhados com a família. As postagens geraram uma série de comentários pedindo o retorno da formação original.
Atualmente, o Black Eyed Peas segue como trio, formado por Will.i.am, apl.de.ap e Taboo, com a cantora J. Rey Soul atuando como vocalista desde 2018.
