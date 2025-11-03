Cantor Nilson Chaves lamenta a perda de Lô Borges

O cantor e compositor paraense Nilson Chaves manifestou-se nesta segunda-feira (3) acerca do falecimento de Lô Borges. Esse artista mineiro morreu aos 73 anos de idade no domingo (2) à noite no Hospital Unimed em Belo Horizonte (MG). Lô se tratava de uma intoxicação medicamentosa.

"Minha geração começa a partir lentamente e com certeza haveremos de reverenciar a possibilidade de ter convivido com ela. Estou próximo também de minha ida e isso é normal e faz parte de nossa existência. Salve a nossa história e a nossa resistência", postou Nilson Chaves.

"Quando alguém de nossa geração parte, desejamos uma bela viagem com o destino eterno e iluminado carregado de um "obrigado" por tanta beleza musical", complementou Nilson, referindo-se a Lô Borges.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Nilson disse: "A partida do Lô Borges, no meu entender ainda muito cedo, aos 73 anos de idade, deixa um vazio muito grande na música brasileira. O Lô foi um artista brilhante, importantíssimo. Foi criador do Clube da Esquina, parceiro enorme de Fernando Brandt, que já partiu também, Murilo Antuns, Milton Nascimento, Flávio Venturini, Beto Guedes. Acho que o Lô vai fazer falta, sim, neste momento".

"Tive a honra de dividir o palco com ele, fazer show com ele em Belém e em Macapá. Foi muito especial. Um grande amigo que a gente perde neste momento. Mas, deixou um legado musical maravilhoso, lindo, especial e importante. Salve, Lô Borges!", arrematou Nilson Chaves.