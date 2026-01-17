'Vou votar em todos os fãs que não gostaram do meu look', brinca Anitta durante festa do BBB 26

A cantora Anitta se apresentou na noite de sexta-feira (16) na primeira festa da edição do Big Brother Brasil 26. Além do show para os participantes, a artista teve seus “minutos de sister” ao entrar no confessionário da casa mais vigiada do país.

Durante a passagem pelo reality, Anitta aproveitou o momento para brincar com as críticas que recebeu de alguns fãs em relação ao look usado em um show realizado em Belém do Pará, no sábado passado (10). Em tom descontraído, a cantora disse que votaria em todos que não aprovaram a escolha do figurino.

“Vou votar em todos os fãs que não gostaram do meu look de sábado. Meu look de sábado significa o signo de áries, eu faço o que eu quero”, afirmou a artista.