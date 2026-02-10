Vídeo: ex-repórter da Globo relata episódio de assédio envolvendo Túlio Maravilha; assista!

O ex-jogador Túlio Maravilha voltou a ser centro de polêmicas nesta segunda-feira (9), após uma onda de críticas nas redes sociais. A repercussão negativa teve início com um episódio envolvendo comentários do ex-atacante sobre a educação da própria filha, ao proibir que a jovem cursasse universidade pública para "manter valores de família".

Mas, rapidamente, a situação inicial ganhou novos contornos. Com o aumento da pressão online, internautas passaram a resgatar um relato de assédio feito pela jornalista e apresentadora Bárbara Coelho, o que ampliou o desgaste da imagem pública do ex-jogador.

Bárbara Coelho, ex-repórter da TV Globo, relatou um episódio constrangedor vivido com o ex-jogador Túlio Maravilha após a gravação de uma entrevista. O caso foi revelado durante participação da comunicadora no Cheguei Podcast e repercutiu nas redes sociais. Saiba mais abaixo.

Episódio de assédio tentou ser amenizado

Segundo Bárbara, o episódio ocorreu depois da gravação de um piloto de programa. Na ocasião, ela acompanhou Túlio até uma cabine de edição para comentar o material. Durante a conversa, ao observar que o ex-atacante estava “bem fisicamente”, a jornalista afirmou ter recebido uma resposta inesperada.

De acordo com o relato, Túlio teria reagido com a frase “quer ver?” e, em seguida, exibido fotos íntimas no celular, mostrando seus órgãos genitais. Bárbara classificou a situação como extremamente constrangedora e disse que ficou sem reação diante da atitude do ex-jogador.

Ainda conforme a jornalista, Túlio tentou minimizar o episódio, tratando o ocorrido como uma brincadeira. Bárbara, no entanto, reforçou que se sentiu desconfortável com a situação e destacou a importância de discutir limites e respeito no ambiente profissional.

Bárbara Coelho destacou que sempre teve admiração por Túlio Maravilha, o que tornou o episódio ainda mais marcante. Segundo a jornalista, a postura do ex-jogador a surpreendeu negativamente, justamente por se tratar de alguém que ela via como referência no esporte.

“O que mais me machucou (…) foi um cara que eu admirava muito, que é o Túlio Maravilha”, afirmou a apresentadora, ao relatar o impacto emocional da situação.

Crise na imagem do ex-jogador

Ídolo do Botafogo e conhecido pela personalidade irreverente fora dos gramados, Túlio Maravilha passa a enfrentar um momento de desgaste de imagem que vai além do universo esportivo. A combinação dos dois episódios, a controvérsia familiar e a denúncia relatada pela comunicadora, colocou Túlio novamente no centro de discussões.

Até o momento, o ex-jogador não se pronunciou oficialmente sobre a repercussão mais recente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)